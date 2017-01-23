Антон Долин дает прогноз на «Оскар»-2017

О значении «Оскара»

«Почему нам важен Оскар?» ─ вопрос отнюдь не праздный. Есть примитивный ответ: людям просто интересно, кто победит в конкурсе. Но каждый год среди участников премии есть фильмы, которые у нас не выходили в прокат и их никто не видел. В этом смысле соревнование получается фантомным. Я помню, как в начале 1990-х в России впервые стали показывать церемонию, и мы наблюдали победу «Форреста Гампа» над «Криминальным чтивом». Это были единственные картины из номинированных, которые на тот момент у нас посмотрели на нелицензионных кассетах. То есть, по большому счету, «Оскар» был рассказом о кинематографе, которого мы не знали.

Я бы сравнил внимание к премии с тем патологическим интересом, который весь мир испытывает к выборам в Америке. Их политика допускает, что победителем может оказаться человек, от которого этого никто не ждал. Это ужасно интересное шоу.

«Оскар» всегда показывает тесную связь социума с кинематографом: это общественный инструмент рефлексии. Он возвращает нас с небес на землю и всегда говорит о мире вокруг нас. Почти все снимают кино для жителей своей страны, а американцы – для всех. В России считается, что получение кинонаграды по политическим соображениям плохо и такого быть не должно. Это смехотворно, потому что эволюция мирового кино произошла благодаря его влиянию на политику. У нас раз в пять-семь лет выходит «Левиафан», и это вызывает священный ужас у публики. Не потому, что там сказано нечто непозволительное. А потому что «О боже! Это фильм о том, что творится у нас в стране».