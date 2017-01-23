Самый медийный кинокритик страны Антон Долин делает прогноз на номинантов церемонии «Оскар»-2017 и объясняет, у каких картин самые большие шансы на победу в этом году.
Антон Долин дает прогноз на «Оскар»-2017
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Антон Долин
О значении «Оскара»
«Почему нам важен Оскар?» ─ вопрос отнюдь не праздный. Есть примитивный ответ: людям просто интересно, кто победит в конкурсе. Но каждый год среди участников премии есть фильмы, которые у нас не выходили в прокат и их никто не видел. В этом смысле соревнование получается фантомным. Я помню, как в начале 1990-х в России впервые стали показывать церемонию, и мы наблюдали победу «Форреста Гампа» над «Криминальным чтивом». Это были единственные картины из номинированных, которые на тот момент у нас посмотрели на нелицензионных кассетах. То есть, по большому счету, «Оскар» был рассказом о кинематографе, которого мы не знали.
Я бы сравнил внимание к премии с тем патологическим интересом, который весь мир испытывает к выборам в Америке. Их политика допускает, что победителем может оказаться человек, от которого этого никто не ждал. Это ужасно интересное шоу.
«Оскар» всегда показывает тесную связь социума с кинематографом: это общественный инструмент рефлексии. Он возвращает нас с небес на землю и всегда говорит о мире вокруг нас. Почти все снимают кино для жителей своей страны, а американцы – для всех. В России считается, что получение кинонаграды по политическим соображениям плохо и такого быть не должно. Это смехотворно, потому что эволюция мирового кино произошла благодаря его влиянию на политику. У нас раз в пять-семь лет выходит «Левиафан», и это вызывает священный ужас у публики. Не потому, что там сказано нечто непозволительное. А потому что «О боже! Это фильм о том, что творится у нас в стране».
О целях кинематографа
У любого кино есть две разнонаправленные, но друг другу не противоречащие задачи. Первая – убежать от реальности. Вторая – узнать о ней в ее метафорическом преломлении. Классический тому пример – фильм «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Это длинная, мрачная и совсем не развлекательная картина, успех которой связан с травмой 11-го сентября. Она потребовала возвращения в тренд такого устаревшего явления, как супергерой. Чтобы справиться с охватившими социум фобиями, стали необходимы летающие люди в плащах. Разговор о терроре не мог вестись на уровне кино, приближенного к реальности: это сразу отдавало фейком и моментально проигрывало репортажам, в которых самолеты врезались в башни-близнецы. Нужно было выдумать Джокера, который рассказал бы широкой публике, что же такое терроризм.
О фильме «Ла-Ла Ленд»
«Ла-Ла Ленд» – безусловно, очень важное явление года. Не уверен, что «Оскар» обязательно станет триумфом картины. Но она уже получила семь «Золотых глобусов» без единого проигрыша ─ такое произошло впервые за всю историю премии.
Успех фильма заключается в том, что минувший год совпал с ростом максимального напряжения и растерянности во всем мире: в Европе – из-за череды терактов, в России – из-за экономических неурядиц, в США – из-за победы Трампа. Результат американских выборов показал, что все было иллюзией. Левые, демократы, либералы не в состоянии видеть и оценивать реальность. Колоссальные ощущения депрессии связаны не с тем, что неприятный кому-то человек стал президентом, а потому что все произошло так неожиданно. И в этом смысле «Ла-Ла Ленд» – таблетка от боли. Фильм о чувстве разочарования и расставания подан под сладостно-ностальгическую музыку, что делает эту пилюлю слаще.
Прогнозы на «Оскар»-2017
Я выделил три картины, которые, наверняка, будут обсуждаться как участники премии. «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и картина «Любой ценой» Дэвида Маккензи. Это три драмы, которые вроде как находятся по другую сторону баррикад от «Ла-Ла Ленда» и как раз и не являются терапевтическими или эскапистскими. Фильмы сделаны в традиционном американском и голливудском духе разговора о реальности и попытки ее препарировать с помощью кино.
После победы Трампа Америке необходимо совершить открытие самой себя и найти свои слепые пятна. Важно понять, каким образом случилось то, чего никто не ожидал. «Любой ценой» – фильм как раз об этом: о людях, которые доведены до ручки и перестают соблюдать принятые в цивилизованном обществе законы.
«Манчестер у моря» – скромная, маленькая и неброская, но по-своему замечательная картина. Это болезненный фильм о том, как изжить травму и возможно ли это вообще. Лента, показывающая жизнь не клерков и белых воротничков, а пролетариев – невидимых людей, среди которых было множество избирателей Трампа. О демонизации электората речи не идет: они голосовали в надежде на новую жизнь и перемены.
Режиссеры более чутко, чем политологи, чувствуют окружающий век и то, что нуждается во внимании ─ фильмы ведь были сняты еще до выдвижения Трампа как кандидата. В обеих картинах есть попытка сблизиться с исследуемым явлением, встать наравне с героями и увидеть их настоящими.
О ценности «Оскара»
Не нужно воспринимать «оскароносные» фильмы как лучшие картины. Они таковы в шкале ценностей очень конкретной Академии: для нее важно выделить художественные и общественно-значимые достижения в кинематографе США за отчетный год. Абсолютно развлекательные фильмы практически не номинируются. Картины, которые работают на территории «чистого искусства», как Джармуш или Линч, тоже «Оскару» не интересны. Это же не означает, что Линч – это плохо.
«Оскар» – это определенный формат, в который многое не вписывается. Совершенно необязательно, что фильмы, которые выигрывают, лучше тех, что проигрывают. Просто они для общества на этом этапе важнее. И наша задача не оспаривать это, а понять, почему большинство сделало выбор в пользу той или иной картины.
Текст: Камилла Джа
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