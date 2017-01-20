Стало известно, когда выйдет пятый сезон «Карточного домика»

 

На YouTube-канале Netflix в день инаугурации 45-го президента США появился тизер пятого сезона сериала «Карточного домика».

36-секундный ролик лаконичен: на кадрах развевающего флага США появляется дата выхода нового сезона главного политического сериала — 30 мая.

Напомним, что «Карточный домик» — американский телесериал в жанре политической драмы, который выходит с 2013 года. В главных ролях: Кевин Спейси и Робин Райт.

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