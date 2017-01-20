Хью Джекман опубликовал трейлер фильма о Росомахе

Известно, что фильм будет основан на серии комиксов «Old Man Logan» и Смерть Росомахи. По сюжету, в далеком будущем Логан и профессор Ксавьер остались без команды Людей Икс. Способности супергероя к регенерации угасают в силу возраста, а профессор страдает из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. Им на помощь приходит женский клон Росомахи, юная Лаура Кинни, чтобы противостоять корпорации под руководством Натаниэла Эссекса, которая готовится уничтожить мир.

Ожидается, что фильм «Логан» станет последней лентой о знаменитом мутанте Росомахе.

Мировая премьера «Логана» состоится на Берлинском международном кинофестивале, который пройдет с 9 по 18 февраля. В России фильм выйдет 3 марта 2017 года.