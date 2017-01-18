Pixar сделал ролик о скрытой связи всех своих мультфильмов

Pixar опубликовал ролик о скрытой связи всех своих мультфильмов. Видео появилось на странице «Истории игрушек» в Facebook.

Оказалось, что все картины студии существуют в одной киновселенной: так, авто из «Тачек» можно увидеть в «Суперсемейке», ресторан из «Рататуя» есть в «Тачках», а главный герой из «Головоломки» оказывается в аквариуме в мультфильме «В поисках Дори».

На видео также можно увидеть кадры из картин «Головоломка», «Корпорация монстров», «Храбрая сердцем», «Вверх!», «Суперсемейка» и «ВАЛЛ-И» — все перекликающиеся в них детали Pixar уместила в 2 минуты ролика.