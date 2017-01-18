Джек Николсон завершил карьеру киноактера

79-летний Джек Николсон «фактически ушел на пенсию» и завершил карьеру киноактера, рассказал прессе друг звезды — артист Питер Фонда. Он добавил, что не знает о причинах решения Николсона.

Сниматься голливудский актер перестал еще семь назад. Его последней работой стала комедия «Как знать... », которая вышла на экраны в 2010 году.

С тех пор Николсон отказывался от новых проектов. В СМИ сообщали, что он не снимается в кино из-за проблем со здоровьем: Джек начал страдать потерей памяти и ему трудно полноценно запомнить текст сценария.

Напомним, что Николсон один из величайших актеров в истории кино: обладатель семи наград «Золотой Глобус», трех премий «Оскар» и премии Американского института кинематографии за жизненные достижения. Зрители его знают по работе над фильмами «Отступники», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние» и другими.