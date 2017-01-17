В сети появился трейлер сериала по мотивам «Большого куша»

В сети опубликовали трейлер сериала «Snatch» («Урвать»), который снят по мотивам фильма «Большой куш» Гая Ричи.

В основе сюжета спин-оффа — реальное ограбление, которое было совершено в Лондоне в 1983 году. Молодые друзья-аферисты находят грузовик с украденными золотыми слитками. И оказываются в центре борьбы за власть между главарями преступного мира. Сериал включит десять эпизодов.

Гангстера Чарли Кавендиша сыграет Руперт Гринт, известный по роли Рона в «Гарри Поттере». В сериале также появятся Люк Паскуалино («Молокососы»), Эд Вествик («Блудливая Калифорния») и другие.

Премьера телешоу намечена на март 2017 года.