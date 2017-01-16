Создатели сериала «Шерлок» рассказали о пятом сезоне

Создатели сериала «Шерлок» Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали, что, вероятно, зрителей ждет еще один сезон.

Если пятый сезон начнется, то его отправной точкой может стать эпизод «Последнее дело». «Если это был последний раз — мы не планируем это, но это возможно — мы могли бы закончить его (сериал) здесь», — заявил Моффат. И отметил, что раньше сезоны завершались открытыми финалами.

Ранее Бенедикт Камбербэтч намекнул на завершение сериала «Шерлок». «Если честно, это ощущается как конец эпохи», — рассказал актер в интервью журналу GQ. Но добавил, что сам всегда будет готов вернуться к роли легендарного британского сыщика.