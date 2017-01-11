Россияне не оценили новый сезон «Шерлока»

Рейтинги популярного сериала «Шерлок» в России оказались ниже показателей прошлого года и составили 3,1%. Кроме того, как сообщает RNS со ссылкой на Mediascope, доля теле-просмотра четвертого сезона «Шерлока» оказалась самой низкой с 2012 года — 18,5%.

Напомним, что в 2012 году вышла первая серия второго сезона — «Скандал в Белгравии». Это единственный эпизод телепроекта, имеющий минимальные доли на российском телевидении — 12,4%, но рейтинг тогда был выше.

Наибольший успех получила первая серия третьего сезона «Пустой катафалк»: доля ее телесмотрения составила 24,1%.