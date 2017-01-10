Стала известна дата выхода нового сезона «Твин Пикса»

Премьера нового сезона культового сериала «Твин Пикс» начнется 21 мая 2017 года. Серии будут транслироваться на телеканале Showtime. Об этом рассказал президент канала Дэвид Невинс, передаёт «Медуза».

Также он объявил, что всего сезон будет состоять из 18 серий. Серии будут выходить раз в неделю, но третью и четвертую выпустят на цифровой платформе Showtime сразу после премьеры.

Напомним, что о съемках третьего сезона «Твин Пикса» было объявлено в 2014 году. Автором сценария выступил Марк Фрост, который уже работал с Дэвидом Линчем над первым сезоном.

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