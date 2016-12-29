Премьеру фильма «Матильда» Учителя перенесли

Выход исторической ленты «Матильда» режиссера Алексея Учителя в прокат перенесли с марта на октябрь 2017 года. Компания-прокатчик «Каро-Премьер» утверждает, это решение не связано с нападками православных активистов на картину.

Премьера фильма назначена на 25 октября: для нее специально выбрали окно, свободное от голливудских проектов. Кроме того, в 2017 году отмечается 100-летие Октябрьской революции, отметили прокатчики.

Добавим, что в основе сценария четырехсерийной исторической ленты «Матильда» — история жизни известной русской балерины Матильды Кшесинской, которая была в отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем еще до того, как он стал императором Николаем II.

Представители РПЦ назвали ленту «клеветой» и «пошлой фальсификацией», просмотрев трейлер «Матильды». Против «Матильды» также выступили представители движения «Царский крест»: они пытались согласовать пикеты, собирали подписи граждан за запрет картины и обратились с просьбой проверить ее содержание к экс-прокурору Крыма и зампреду комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталье Поклонской.

Сам Учитель отметил, что прокуратура уже проверила материалы «Матильды» и никаких нарушений не обнаружила. Режиссер уверен, что нападки православных активистов беспочвенны: «Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих, там нет никакой пошлости».

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