Составлен топ самых кассовых актеров 2016 года

Журнал Forbes опубликовал топ самых кассовых актеров уходящего 2016 года: в основном он состоит из актеров блокбастеров, снятых по комиксам.

Возглавила список Скарлетт Йоханссон: фильмы с ее участием принесли киностудиям $1,2 млрд в мировом прокате. Больше всего заработала лента «Первый мститель: Противостояние» — она собрала $1,15 млрд.

Вторую и третью строчку в рейтинге заняли коллеги Йоханссон по картине «Первый мститель: Противостояние» — Крис Эванс и Роберт Дауни-младший.

Четвертое и десятое место редакция отдала звездам «Отряда самоубийц» Марго Робби (бокс-офис фильмов с ее участием составил $1,1 млрд) и Уиллу Смиту ($775 млн).

Пятая, шестая и седьмая строчки достались Эми Адамс, Бену Аффлеку и Генри Кавиллу, которые сыграли в блокбастере «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

На восьмом месте — звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс. Комедийный фантастический боевик собрал $820 млн.

Единственной актрисой из топа, не снявшейся в этом году в фильмах по комиксам, стала Фелисити Джонс. Сборы продолжения культовой киносаги «Изгой-один. Звездные войны. Истории» поставили ее на девятую строчку.

Ранее сайт «Кинопоиск» составил список страниц фильмов и актеров, которые пользователи посещали чаще всего в уходящем 2016 году.