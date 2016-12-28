Выпускник РАТИ (ГИТИС), актер театра и кино Артур Смольянинов вместе с «Собака.ru» представляет акцию «Подари Новый год» в помощь пациентам детских онкологических клиник. В интервью Артур рассказал нам о своем детстве, отношении к детям и самых сокровенных мечтах.
Артур Смольянинов: «Душа не поломается, если есть мозг в голове»
Вы – экстремально глубокий актер. Когда вы на сцене, приносите с собой все и еще много. Если переживать это так же честно, как вы играете, то душевная ломка гарантирована? На кого вы работаете? Кто ваш зритель?
Приношу ровно столько, сколько нужно. Душа не поломается, если есть мозг в голове. Работаю на себя и для себя. Зритель? Тот, который приходит. Он разный.
Не боитесь отдать все? Перекормить?
Не боюсь, не отдам, себя тоже не обделяю. От переедания есть один очень действенный метод: два пальца.
Что чувствуете, когда идет волна? От вас – в зал и обратно. Ведь ради этого все?
Когда идет волна – чувствую, что будет мокро. Все ради моря… Безусловно, тот энергетический и ментальный резонанс, о котором Вы спрашиваете, имеет существенное значение, дорогого стоит и всегда желанен.
Когда вживаешься в роль – это технология или правда? Есть ли предел, черта, за которой – опасно? За которой в душе могут застрять осколки чужой жизни…
Душа не сливная труба, в ней не может ничего застрять, ни черты ни чёрты.
Есть роли, которые стали частью вас?
Нет, таких ролей нет. Есть фразы и ситуации из разных сюжетов, которые вспоминаются по случаю. Но. Они – это они, а я – это я.
Ошибки бывают?
Нет, я безошибочный робот-игрун.
Откуда черпаете и как восстанавливаетесь?
Черпаю из бездонного колодца жизни. Восстанавливаюсь в нём же.
Что такое чудо? Случалось ли оно с вами?
Чудо - это полёт в космос и рождение детей, которое видишь своими глазами и которому соучаствуешь посредством собственных рук, слов, глаз и нейронов. Что-то случалось, что-то ещё нет.
Есть ли у вас авторская технология сбытия мечт?
Всё зависит только от меня. Верь в себя, делай дело, и всё сбудется.
У вас в детстве была любимая игрушка? Кто вам ее подарил?
Велосипед. От него пахло маслом и железом. Его мне подарил старший брат. В тот момент это было за любым из возможных пределов мечтаний!
Вы дружите с детьми? Дайте совет, как оставаться друзьями при любых обстоятельствах?
Я дружу с людьми (их совсем немного), в том числе, и с несовершеннолетними. Дружить не нужно. Нужно жить и быть собой. А дружба сложится сама по принципу "мы говорим на одном языке". А дальше просто уважение, доверие и умение, в зависимости от обстоятельств, находить взаимоприемлемые компромиссы.
Ваши особые приметы праздника. Что сделать с настроением, чтобы точно наступил Новый год?
Что бы ты ни делал с настроением, Новый год всё равно наступит. Поэтому ничего с ним делать не надо. Пусть просто будет. А праздник у каждого свой, и от чисел он, конечно, не зависит.
Если бы лепесток остался один, чего бы вы пожелали зрителю и себе?
Светлого разума, преисполненного знаний о том, как всё устроено, и жаждущего неутомимо созидать.
Артур Смольянинов и редакция «Собака.ru» представляют акцию «Подари Новый год», которая проводится в Санкт-Петербурге и в Москве в помощь пациентам детских онкологических клиник. Акция проводится Благотворительным фондом «Когда Ты Нужен» и при участии российских звезд театра и кино, популярных артистов и музыкантов. Суть акции предельно проста: фонд публикует новогодние мечты подопечных детей, в ноябре-январе в Санкт-Петербурге и в Москве ждут дарителей и собирают подарки, а до конца февраля воплотившиеся в реальность мечты отправляются в онкологические больницы разных городов, чтобы принести радость и укрепить веру в чудо.
Сегодня новогодних подарков ждут более 250 детей – это маленькие петербуржцы, проходящие лечение на отделении химиотерапии лейкозов детской городской больницы №1, а также пациенты онкологических отделений детских больниц Хабаровска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Калуги и Москвы. Список детских пожеланий можно посмотреть на сайте Благотворительного фонда «Когда Ты Нужен» – www.ktnfond.ru, а также в группах фонда в социальных сетях:
https://vk.com/ktnfond
https://www.facebook.com/
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