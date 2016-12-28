Артур Смольянинов: «Душа не поломается, если есть мозг в голове»

Вы – экстремально глубокий актер. Когда вы на сцене, приносите с собой все и еще много. Если переживать это так же честно, как вы играете, то душевная ломка гарантирована? На кого вы работаете? Кто ваш зритель?

Приношу ровно столько, сколько нужно. Душа не поломается, если есть мозг в голове. Работаю на себя и для себя. Зритель? Тот, который приходит. Он разный.

Не боитесь отдать все? Перекормить?

Не боюсь, не отдам, себя тоже не обделяю. От переедания есть один очень действенный метод: два пальца.

Что чувствуете, когда идет волна? От вас – в зал и обратно. Ведь ради этого все?

Когда идет волна – чувствую, что будет мокро. Все ради моря… Безусловно, тот энергетический и ментальный резонанс, о котором Вы спрашиваете, имеет существенное значение, дорогого стоит и всегда желанен.

Когда вживаешься в роль – это технология или правда? Есть ли предел, черта, за которой – опасно? За которой в душе могут застрять осколки чужой жизни…

Душа не сливная труба, в ней не может ничего застрять, ни черты ни чёрты.

Есть роли, которые стали частью вас?

Нет, таких ролей нет. Есть фразы и ситуации из разных сюжетов, которые вспоминаются по случаю. Но. Они – это они, а я – это я.