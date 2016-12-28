Кэрри Фишер успела перед смертью сняться в «Звездных войнах 8»

Кэрри Фишер успела завершить съемки в новой части киноэпопеи «Звездные войны: Эпизод 8». Знаменитая актриса сыграла в фильме роль принцессы Леи. Съемки очередного эпизода завершились в июле 2016 года.

Увидеть последнее появление Фишер в роли принцессы Леи зрители смогут через год — фильм выйдет в прокат в декабре 2017 года.

Фишер умерла вчера, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца. Актриса скончалась в больнице: несколько дней врачи боролись за ее жизнь.

Добавим, что Кэрри Фишер стала всемирно известной благодаря роли принцессы Леи в фильмам Джорджа Лукаса «Звездные войны». Она снялась в четырех частях киносаги.