Кэрри Фишер успела перед смертью сняться в «Звездных войнах 8»

Кэрри Фишер успела завершить съемки в новой части киноэпопеи «Звездные войны: Эпизод 8». Знаменитая актриса сыграла в фильме роль принцессы Леи. Съемки очередного эпизода завершились в июле 2016 года.

Увидеть последнее появление Фишер в роли принцессы Леи зрители смогут через год — фильм выйдет в прокат в декабре 2017 года.

Фишер умерла вчера, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца. Актриса скончалась в больнице: несколько дней врачи боролись за ее жизнь.

Добавим, что Кэрри Фишер стала всемирно известной благодаря роли принцессы Леи в фильмам Джорджа Лукаса «Звездные войны». Она снялась в четырех частях киносаги.

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Комментарии (1)

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  • Сергей Травкин 28 дек., 2016
    В пяти частях она снялась, сами же пишите.

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