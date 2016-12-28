Названы самые популярные фильмы и актеры 2016 года

Сайт «Кинопоиск» составил список страниц фильмов и актеров, которые пользователи посещали чаще всего в уходящем 2016 году.

На первом месте рейтинга — «Дедпул» — комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом, за ним идет супергеройский боевик «Отряд самоубийц» с Джаредом Лето, Уиллом Смитом и Карой Делевинь. Тройку замыкает «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» с Беном Аффлеком и Эми Адамс.

В топ также вошли фильмы «Выживший» с Леонардо Ди Каприо, приквелл о вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари и где они обитают» и «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Среди актеров победителями стали Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Том Харди, Райан Рейнольдс и Джонни Депп.

Добавим, что ранее крупнейший в мире кинокаталог IMDb составил топ-10 самых популярных фильмов 2016 года. В первой пятерке оказались картины о супергероях и суперзлодеях.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Составлен топ самых кассовых актеров 2016 года

«Вконтакте» опубликовала топ самых популярных видео в 2016 году

Как вы достали! 8 вещей и тенденций, которые лучше оставить в 2016-м

Объявлены лучшие фото из путешествий за 2016 год

15 лучших иностранных фильмов 2016 года

11 лучших русских фильмов 2016 года

Объявлены главные научные открытия 2016 года

Художник нарисовал главные события года в стиле Босха