Названы самые популярные фильмы и актеры 2016 года

Сайт «Кинопоиск» составил список страниц фильмов и актеров, которые пользователи посещали чаще всего в уходящем 2016 году.

На первом месте рейтинга — «Дедпул» — комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом, за ним идет супергеройский боевик «Отряд самоубийц» с Джаредом Лето, Уиллом Смитом и Карой Делевинь. Тройку замыкает «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» с Беном Аффлеком и Эми Адамс.

В топ также вошли фильмы «Выживший» с Леонардо Ди Каприо, приквелл о вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари и где они обитают» и «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Среди актеров победителями стали Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Том Харди, Райан Рейнольдс и Джонни Депп.

Добавим, что ранее крупнейший в мире кинокаталог IMDb составил топ-10 самых популярных фильмов 2016 года. В первой пятерке оказались картины о супергероях и суперзлодеях.