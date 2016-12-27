Завершились съемки фильма «Селфи» с Хабенским

Актер Константин Хабенский Роль Богданова в фильме «Селфи» для меня интересная задача.

Поскольку это два человека в одном. Это немного сводит с ума , но тем

интереснее. Богданов и сам до конца не понимает – у него появился

двойник или это шизофрения? Совершенно не понятно, кто из этих героев

хороший, а кто плохой. Скорее они оба плохие, оба запутавшиеся и

пытающиеся выбраться из собственной паутины. Но у них разные стартовые

возможности и разные способы решения проблемы. Когда Сергей Минаев дал мне прочитать свою книгу, я не ждал ничего

особенного, а получил мощный психологический триллер, в основе

которого – глубокий кризис творческого человека. Богданов делает вид,

что устал быть звездой, но на самом деле он устал от себя самого. Он

поддерживает свой имидж селебрити, но понимает, что давно исписался,

утонул в самоповторах и сам себя растиражировал. И этот двойник, который забирает у Богданова работу, славу, жену,

любовницу, дочь, на самом-то деле помогает ему, наконец, протрезветь и

посмотреть на себя самого. Селфи – это ведь такой способ показать

окружающим улучшенную версию себя. Но потом ты подходишь к зеркалу и

видишь себя настоящего. «Селфи», надеюсь, будет фильмом о том, что

встреча с самим собой может быть очень неприятной, но она совершенно

необходима»».