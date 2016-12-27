Завершились съемки фильма «Селфи» с Хабенским
В минувшие выходные в Москве закончились съемки фильма по роману Сергея Минаева «New ДухLess 21 века. Селфи». Об этом нам сообщили в PR-агенты картины.
В картине главную роль исполнил Константин Хабенский, режиссером стал Николай Хомерики, а оператором — Владиславом Опельянцем. Также в проекте участвуют Федор Бондарчук и Анна Михалкова.
«New ДухLess 21 века. Селфи» Минаев выпустил в январе 2015 года. Автор культовой книги «ДухLess» вновь обратился к теме «ненастоящего человека». На этот раз герой его романа — успешный писатель, телеведущий Владимир Богданов, которого никто и ничто его не вдохновляет.
Но однажды Богданов обнаруживает, что его карьеру, поклонников, женщину отобрал его двойник. В результате ему приходится начинать жизнь с чистого листа.
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Актер Константин Хабенский
Роль Богданова в фильме «Селфи» для меня интересная задача.
Когда Сергей Минаев дал мне прочитать свою книгу, я не ждал ничего
И этот двойник, который забирает у Богданова работу, славу, жену,
Планируется, что фильм «Селфи» выйдет на широкие экраны осенью 2017 года.
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