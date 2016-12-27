МЧС предупреждает о шквалистом ветре, синоптики – о бесснежных новогодних каникулах: погода на январских праздниках располагает не к романтичным прогулкам по Петербургу, а домашнему времяпрепровождению. Например, за совместным просмотром отличных зарубежных релизов, которые вы не успели увидеть в кино.
15 лучших иностранных фильмов 2016 года
«Выживший»
The Revenant
Если вдруг так случилось, что вы до сих пор не знаете, за что же Леонардо Ди Каприо вручили долгожданный «Оскар», немедленно исправляйтесь: как раз минул почти год, все страсти улеглись, и вы сможете независимо оценить его актерскую игру. По слухам, съемочной группе Алехандро Гонсалеса Иньярриту приходилось работать в условиях, максимально по суровости приближенных к злоключениям героя Ди Каприо, и заветный приз поэтому получился по-настоящему выстраданным.
Охотник Хью Гласс серьезно ранен на просторах Дикого Запада. Его товарищ Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие — его сила воли, чтобы противостоять природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев.
«В центре внимания»
Spotlight
Немного затянутый, скучный, но очень важный фильм о том, как журналистское мужество и непоколебимость помогают раскрыть десятилетиями скрываемую правду. На слабые зрительские места никто не давит: истории о совращении детей священниками (фильм основан на реальном расследовании газеты The Boston Globe) рассказывается очень тонко, но действует тем вернее. Американские журналисты, к слову, смотрят картину и вовсе – со слезами гордости на глазах.
«Кэрол»
Carol
Тонкая лесбийская мелодрама Тодда Хейнса (автора «Бархатной золотой жилы» и «Вдали от рая») была впервые показана на Каннском фестивале. Перед «Золотым глобусом» лента лидировала по числу номинаций — правда, ни там, ни на «Оскаре» ничего не получила. Фильм снят по второму роману Патриции Хайсмит, вышедшему в 1952-м: первой в американской литературе книге о сексуальных взаимоотношениях двух женщин. Помимо взглядов общества, влюбленных разделяет и классовая пропасть: Кейт Бланшетт играет скучающую богатую домохозяйку, а Руни Мара — продавщицу манхэттенского универмага.
«Друзья»
Les deux amis
В режиссерском дебюте красавчика Луи Гарреля французская новая волна вольно плещется то тут, то там на протяжении всей картины: треугольник а-ля «Жюль и Джим», танцующая просто так в кафе девушка (правда, под King Krule – времена меняются). Но фильм это не портит. Получилось смешно, пронзительно, а в некоторых моментах очень точно — особенно про одиночество.
Двое друзей, красавчик Абель и начинающий актер Клеман, влюбляются в Мону — симпатичную продавщицу в кофейном киоске на железнодорожном вокзале. Но у неприступной девушки есть тайна, которая сильно осложняет и без того запутанный треугольник.
«Сын Саула»
Saul fia
Дебютант Ласло Немеш снял лучший иностранный фильм прошлого года по версии «Оскара», «Золотого глобуса» и жюри Каннского фестиваля. Успех ученика венгерского классика Белы Тарра кто-то объяснил несомненным талантом, другие – заподозрили его в спекуляции на теме мясорубки нацистских концлагерей.
Саул Аусландер — еврейский пленный и член зондеркоманды. Его работа — сопровождать в недолгий путь узников, которые прибывают в лагерь Аушвиц. В одном из чудом переживших газовую камеру Саул, как ему кажется, узнает своего сына и решает во что бы то ни стало похоронить его тело по всем правилам.
«Большой всплеск»
A Bigger Splash
Фильм с блестящим атерским составом из Тильды Суинтон, Рэйфа Файнса, Дакоты Джонсон и Маттиаса Шонартса. Рок-звезда Марианна Лэйн и ее бойфренд наслаждаются отдыхом на юге Италии, но их покой нарушает бывший любовник певицы со взрослой дочерью. Невинные, на первый взгляд, игры под жарким солнцем, как это обычно бывает, оборачиваются смертельной опасностью. Тем, кто не смотрел оригинал («Бассейн» с Аленом Делоном), картина непременно понравится.
«Светская жизнь»
Cafe Society
Нью-Йорк и Голливуд 1930-х, джаз, уютный шрифт Windsor на титрах и экзистенциальные шутки – все, за что мы любим Вуди Аллена, есть в Cafe Society (как в оригинале называется фильм). Так именовала себя артистическая тусовка начала XX века, резидентом которой была Коко Шанель. Поэтому дом Chanel не остался в стороне и нарядил на площадку Кристен Стюарт и Блейк Лайвли, потеснивших Скарлетт Йоханссон и Эмму Стоун в списке любимец режиссера. Неизменным остался только Джесси Айзенберг, уже засветившийся в «Римских приключениях». Далеко не лучший фильм Вуди Аллена, но почему бы не поностальгировать вместе с ним по «золотым временам» Голливуда, когда все было по-другому.
Фильм «Неоновый демон»
The Neon Demon
Автор «Драйва» Николас Виндинг Рефн снял тягучий триллер невероятной красоты о заманчивом мире модельного бизнеса с младшенькой Фаннинг в главной роли. Провинциалка Джесси, мечтающая прорваться на подиум, едва окончив школу, отправляется покорять Лос-Анджелес. Путь к славе оказывается тернист, особенно, когда конкуренты готовы съесть юной дарование (как в прямом, так и переносном смысле). Оператор фильма Наташа Брайер любуется своими героинями настолько, что при всей жесткости картинки, взгляд невозможно отвести.
«Джульетта»
Julieta
Нетипично холодный фильм жаркого испанца Педро Альмодовара, неспешно повествующий о том, как главная героиня Джульетта не умеет «поговорить с ней» – родной дочерью – и в результате оказывается «за гранью нервного срыва».
13 лет назад единственная дочь Джульетты исчезла без объяснения причин. Случайная встреча на улице переносит героиню в прошлое, заставляя писать в никуда письмо-исповедь обо всем, что с ней произошло. Возвращение Педро Альмодовара на фирменную дорожку семейных драм после невероятно смешного «Я очень возбужден» получилось спокойным и отстраненным, но тем интереснее наблюдать, как вдруг меняется режиссер, который, казалось, всю жизнь снимает один и тот же фильм.
Фильм «Служанка»
Agasshi
Мастер образцовых триллеров Пак Чхан Ук вновь выступает в излюбленном жанре, миксуя саспенс с гламуром и тонким эротизмом. В трехактной картине о любовном треугольнике есть и лесбийская интрига с ритуалами из книг маркиза де Сада, и роскошные интерьеры Викторианской эпохи, и изощренная жесткость, впрочем, не переходящая в грубую физическую.
Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Соке устроиться служанкой в дом, где живет богатая японка Хидеко, дядя которой контролируют каждый ее шаг. Граф рассчитывает очаровать Хидеко, жениться на ней, объявить ее сумасшедшей и упрятать в больницу, завладев ее богатством.
«Она»
Elle
Злая комедия про изнасилование Пола Верхувена с главной актрисой современности — Изабель Юппер. Картина то вполне правдоподобно притворяется детективом, то триллером, но не верьте ее вероломной (женской) природе: это беспощадная сатира, от которой достанется и феминизму, и лицемерным порокам буржуазии. Среди стерильных фильмов нового времени — это настоящий бриллиант, непременно восполните пробел, если вдруг пропустили картину в кино.
Состоятельную парижанку Мишель насилует ворвавшийся в дом неизвестный. Не заявив в полицию, она сама намерена найти и наказать обидчика.
«Дом странных детей Мисс Перегрин»
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
Экранизация известным сказочником Тимом Бертоном бестселлера Рэнсома Риггза. После смерти дедушки 16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется на остров, где тот вырос. Там в роскошном доме живет экстравагантная мисс Перегрин (Ева Грин), присматривающая за детьми, обладающими необычными способностями. Один из лучших фильмов Бертона за последнее время вполне сравним с его бесспорными хитами «Эдвард – руки-ножницы» и «Крупная рыба».
«Прибытие»
Arrival
Космический триллер Дени Вильнева по повести Теда Чана «История твоей жизни» с Эми Адамс и Джереми Реннером в этом году пытался завоевать Золотого льва в Венции (безуспешно). В разных точках Земли появляются неопознанные летающие объекты. Попытку найти общий язык с пришельцам и предотвратить мировую катастрофу доверяют лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели.
«Под покровом ночи»
Nocturnal Animals
Обладатель гран-при Венецианского кинофестиваля, завораживающий и бесконечно красивый постмодернистский ребус Тома Форда по бестселлеру Остина Райта доказывает, что кино для именитого дизайнера – болезненный и сугубо персональный выбор, а Эми Адамс окончательно вытеснила и Николь Кидман, и Джессику Честейн с места самой смелой, глубокой и востребованной актрисы наших дней.
Холодная и прекрасная Сьюзен (Адамс) получает неожиданную посылку от бывшего супруга (Джейк Джилленхол) — он хотел бы встретиться, но сначала просит прочитать его новый роман. Она не подозревает, что как только откроет рукопись, вернется в их общее несчастливое прошлое.
«Омерзительная восьмерка»
The Hateful Eight
Квентин Тарантино препарирует почтенный жанр вестерна — через несколько лет после войны Севера и Юга охотники за головами во время снежной бури оказываются отрезанными от мира в заброшенной лавке. Актерский состав, как обычно, убойный: Тим Рот, Ченнинг Татум, Дженни- фер Джейсон Ли, Сэмюэл Л. Джексон и Курт Рассел.
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