15 лучших иностранных фильмов 2016 года

«Выживший»

The Revenant

Если вдруг так случилось, что вы до сих пор не знаете, за что же Леонардо Ди Каприо вручили долгожданный «Оскар», немедленно исправляйтесь: как раз минул почти год, все страсти улеглись, и вы сможете независимо оценить его актерскую игру. По слухам, съемочной группе Алехандро Гонсалеса Иньярриту приходилось работать в условиях, максимально по суровости приближенных к злоключениям героя Ди Каприо, и заветный приз поэтому получился по-настоящему выстраданным.

Охотник Хью Гласс серьезно ранен на просторах Дикого Запада. Его товарищ Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие — его сила воли, чтобы противостоять природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев.