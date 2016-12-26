11 лучших русских фильмов 2016 года

Длинные новогодние каникулы – повод заняться тем, на что давно не хватало времени. Например, проверить, что хорошего произошло в русском кино за год. Мы выбрали 11 картин, выходившие в прокат в 2016-м, на которые не жаль потратить драгоценные часы свободы.


«Тряпичный союз»

Молодость, бунтарство, поиски себя — слагаемые союза тряпичного, а не нерушимого. Тем лучше. Традиционный жанр фильма-взросления (coming of age, если угодно) режиссер-дебютант Михаил Местецкий обыгрывает так бесшабашно и залихватски, что упреки (да хотя бы в инфантильности) вообще не успеваешь бросить. «Тряпичный союз» — как глоток свежего воздуха: кино со своей особенной атмосферой веселого (и одновременно трагичного) безумия, с тонкой иронией и невероятно органичным и слаженным актерским составом (Буткевич, Паль, Янковский, Чинарев).

Подросток Ваня, подрабатывающей рекламой похоронных услуг, встречает хулиганов и мечтателей, зовущих себя тряпичным союзом. Тайное общество решает на летний сезон поселиться на даче у Вани, сделав его в обмен идеологом арт-группировки. Как водится, в результате ста дней после детства всем придется вырасти и, наконец, повзрослеть.


«Франкофония»

Фильм-размышление главного российского режиссера Александра Сокурова о судьбе искусства, его вечности и сиюминутности всего остального – прекрасный в своем несовершенстве. В посвященном Эрмитажу «Русском ковчеге», снятом полностью без монтажных склеек, поражала монолитность, в исследующей Лувр в период немецкой оккупации «Франкофонии» важна ее намеренная эклектичность. Но эта внешняя сумбурность из хроники, постановочных съемок (в которой по парижскому музею разгуливают Наполеон с шепчущей триаду Liberté, Égalité, Fraternité Марианной), камео самого Сокурова рождает не менее цельное высказывание о – как бы пафосно ни звучало – нас сегодняшних.


«Ученик»

Схоластичность и догматизм режиссуры Кирилла Серебренникова в «Ученике» кажется вполне уместной игрой. Возможно, только так (немного в лоб) сейчас диагноз обществу только и стоит ставить. Фильм участвовал в параллельной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, успел выиграть приз за лучшую режиссуру главного отечественного киносмотра – «Кинотавра» – и «азиатский Оскар». Обычный московский школьник начинает мнить себя пророком («все что угодно готовым сделать ради Господа»), считающим себя вправе решать, кто имеет право жить, а кто – нет.


«Хороший мальчик»

Победитель «Кинотавра», отчаянно пытающийся понравиться зрителю – песнями, танцами и юмором. Фильм продолжает традиции советского кино про школьников со всеми каноническими слагаемыми: чудаковатый папа-физик (Константин Хабенский), не по годам зрелый сын-лирик (16-летний Семен Трескунов четыре года ждал, чтобы сыграть эту роль), искренне интересующийся проблемами учащихся добряк-директор (Михаил Ефремов). Но вместо воспитания чувств, как в не менее песенном «Розыгрыше» или «Не болит голова у дятла», тут натянутый хэппи-энд. Недетские вопросы вроде и ставятся, но тут же забываются: все не так уж хорошо, но и ладно – танцуй, пока молодой, хороший мальчик.


«Милый Ханс, дорогой Петр»

Картина Александра Миндадзе по табуированной теме довоенного сотрудничества СССР и нацисткой Германии. Строго говоря, фильм 2015 года (тогда он участвовал в конкурсах и фестивалях), но неожиданно весной 2016-го он все же вышел в прокат, несмотря на свою заведомую некассовость. Наполненная фирменными символами, ломанными диалогами и удушливой атмосферой затишья перед вселенской катастрофой картина точно не для широкого зрителя, но поклонникам сценарных заслуг Миндадзе пропускать его третий фильм в ипостаси режиссера, все же не стоит.

Накануне войны немецкие инженеры работают на советском заводе над производством высокоточной оптики. Во время ответственной варки у инженера Ханса случается нервный срыв, приведший к тяжелым последствиям: взрыву печи, приведшему к смерти нескольких человек. Свидетелем этого становится русский рабочий Петр. Ханс и Петр, случайно ставший причастным к преступлению, оказываются в зависимости друг от друга, повязанные страхом разоблачения, на основе которого парадоксальным образом возникает духовная близость.


«Дуэлянт»

Получивший многомиллионный карт-бланш арт-хаусный режиссер Алексей Мизгирев остался верен себе: снял картину о том, что честь дороже всего (жизни уж точно). Кого-то в «Дуэлянте» оттолкнули топорные диалоги (у всех ведь свое представление, как изъяснялись в XIX веке), кого-то – надуманность сцен (в редком кинозале не хихикали над интимом в карете) и излишнее насилие, но это честное авторское высказывание, где все компромиссы – от лукавого.

Отставной офицер Яковлев стреляется за деньги на поединках, по договоренности представляя одного из противников — российский дуэльный кодекс позволял замены. Все участники происшествий — известные в городе бретеры — оказываются кредиторами загадочного графа Беклемишева, фаворита великой княгини Александры Иосифовны.

«Дама пик»

Гротескный триллер Павла Лунгина в красно-чёрных тонах об одной приближенной к совершенству постановке оперы Чайковского, где ради искусства не жаль и жизнь разменять на триаду «тройка-семерка-туз». Дива София Майер (Ксения Раппопорт) вся в долгах финансовых приезжает в родной город, чтобы раздать долги моральные и поставить в театре, в котором когда-то начинала, «Пиковую даму». Молодой тенор (Иван Янковский) готов на все, чтобы сыграть в спектакле Германна

Первую ассоциацию с «Одержимостью» и «Черным лебедем» гнать не стоит: фильм о том же, но с другими, в том числе и национальными, акцентами — о влечении жаждущей подвигов русской души к роковым страстям (довольно глупом) и нелепости театральности и оперного драматизма в реальности (превращающегося в водевильно-опереточный). В мире, где слова года «пост-истина», вся наша жизнь если и игра, то очень ироничная и ставить в ней на кон все уж точно не стоит.


«Ледокол»

Картина еще один пример того, как хорошему артхаусному режиссеру (Николаю Хомерики) неожиданно доверил большой бюджет – снять героический блокбастер. По иронии, как и в «Дуэлянте», главная роль при этом досталась Петру Федорову. Правда, на этот раз в компании Сергея Пускепалиса, Александра Яценко и Александра Паля.

В 1985 году навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледяной плен и оказывается на вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Одно неверное решение — и судно раздавит.

«Зоология»

Во втором полном метре автора «Класса коррекции» Ивана И. Твердовского фантасмагорический сюжет о внезапно выросшем у немолодой одинокой сотрудницы провинциального зоосада хвосте переплетается с не менее причудливой реальностью: важный образ будто переделанного из супермаркета храма – не специально созданный съемочный объект, а настоящая церковь в Крыму, перестроенная из продуктового магазина.  Картина о том, как сложно быть не таким, как другие, успела побывать не только на «Кинотавре», но и фестивалях класса А – в Карловых Вар, Сан-Себастьяне и в Торонто. 


«Статус: свободен»

Притворяющаяся ромкомом картина о расставании и том, как сложно отпустить того, кого любишь, в которой Данила Козловский изображает то Роберта де Ниро времен «Таксиста», то режиссера фильма Павла Руминова (чуть ли не подражая его интонациям). В ленте много компромиссов со зрителем, не всегда смешных реприз и сюжетных провалов, но это чуть ли не первый случай в нашем современном кино, когда в подобном жанре получился не приторный продукт с картонными персонажами, а живая картина про живых же людей.

Афина (Елизавета Боярская) сообщает Никите (Данила Козловский), что уходит от него к 40-летнему стоматологу. Молодой человек с выбором подруги не согласен и намерен вернуть ее за неделю.


«Петербург. Только по любви»

Киноальманах-признание в любви Петербургу, снятый семью женщинами-режиссерами на киностудии-символе города – «Ленфильме». Рената Литвинова в своей новелле пытается переосмыслить судьбу Иосифа Бродского, Анна Пармас и Наталья Назарова – отношения матерей и дочерей, Авдотья Смирнова – доверие к шаманам и прочим гаданием, Оксана Бычкова и Наталья Кудряшова – сложности коммуникации, Аксинья Гог – излишнюю девичью романтичность, а все вместе – исследовать удивительную атмосферу самого умышленного в мире города. 

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