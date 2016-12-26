11 лучших русских фильмов 2016 года



«Тряпичный союз»

Молодость, бунтарство, поиски себя — слагаемые союза тряпичного, а не нерушимого. Тем лучше. Традиционный жанр фильма-взросления (coming of age, если угодно) режиссер-дебютант Михаил Местецкий обыгрывает так бесшабашно и залихватски, что упреки (да хотя бы в инфантильности) вообще не успеваешь бросить. «Тряпичный союз» — как глоток свежего воздуха: кино со своей особенной атмосферой веселого (и одновременно трагичного) безумия, с тонкой иронией и невероятно органичным и слаженным актерским составом (Буткевич, Паль, Янковский, Чинарев).

Подросток Ваня, подрабатывающей рекламой похоронных услуг, встречает хулиганов и мечтателей, зовущих себя тряпичным союзом. Тайное общество решает на летний сезон поселиться на даче у Вани, сделав его в обмен идеологом арт-группировки. Как водится, в результате ста дней после детства всем придется вырасти и, наконец, повзрослеть.