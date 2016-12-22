Мединский назван «Человеком года» за поддержку российского кино

Владимир Мединский назван «Человеком года» по версии Русского биографического института. Министра культуры отметили за поддержку отечественного кинематографа.

По мнению экспертов, ведомство «делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и в целом культуры укреплялись».

Мединский подчеркнул, что это награда для всего Минкульта. И добавил, что программу кинофикации продолжат в 2017 и 2018 годах.

Добавим, что «Человеком года» по версии журнала Time стал новоизбранный президент США Дональд Трамп. А Forbes в четвертый раз назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком мира

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