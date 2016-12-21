Уэс Андерсон снимет мультфильм с Эдвардом Нортоном и Тильдой Суинтон
Режиссер Уэс Андерсон объявил о начале работы над анимационным проектом «Остров собак». Картину, основанную на сюжете японской сказки, уже снимают в Лондоне.
Известно, что над фильмом работает звездный состав: Билл Мюррей, Джефф Голдблум, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, а также Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие.
Андерсон сегодня, 21 декабря, выложил тизер «Острова собак»: в ролике можно увидеть режиссера и Нортона, который звучивает пса Рекса — анимированный зверь тоже появляется в кадре.
Видео записано также в благотворительных целях: для поддержки Фонда кино Мартина Скорсезе, реставрирующего старые кинокартины.
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