Уэс Андерсон снимет мультфильм с Эдвардом Нортоном и Тильдой Суинтон

Режиссер Уэс Андерсон объявил о начале работы над анимационным проектом «Остров собак». Картину, основанную на сюжете японской сказки, уже снимают в Лондоне.

Известно, что над фильмом работает звездный состав: Билл Мюррей, Джефф Голдблум, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, а также Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие.

Андерсон сегодня, 21 декабря, выложил тизер «Острова собак»: в ролике можно увидеть режиссера и Нортона, который звучивает пса Рекса — анимированный зверь тоже появляется в кадре.