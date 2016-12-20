Опубликован топ-10 самых популярных фильмов

Крупнейший в мире кинокаталог IMDb составил топ-10 самых популярных фильмов 2016 года. В первой пятерке оказались картины о супергероях и суперзлодеях.

На первом месте рейтинга — супергеройский боевик «Отряд самоубийц» с Джаредом Лето, Уиллом Смитом и Карой Делевинь. За ним идет фильм «Первый мститель: Противостояние» с Крисом Эвансом, Робертом Дауни-младшим и Скарлетт Йоханссон. Тройку замыкает «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» с Беном Аффлеком и Эми Адамс.

В топ также вошли фильмы «Дедпул», «Люди Икс: Апокалипсис», «Книга джунглей», «Великолепная семерка», «Охотники за привидениями», «Варкрафт» и «Тарзан. Легенда».

Рейтинг составлялся на основе данных о количестве просмотров страниц фильмов на сайте кинокаталога IMDb.

Добавим, что ранее американский журнал «Time» назвал десять лучших фильмов 2016 года. На первой строчке «Лунный свет» Барри Дженкинса. За ним идет фильм «Патерсон» Джима Джармуша, а замыкает тройку лента «Лавинг» Джеффа Николса.