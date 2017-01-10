«Вне времени» / Timeless

Криминальный сериал про путешествие во времени вполне можно было бы и не заметить, если бы в создателях не значился Нил Маршалл, приложивший руку к «Играм престолов», «Ганнибалу» и «Миру Дикого Запада». Вводные такие: на похищенной машине злоумышленники отправляются менять ключевые для истории США моменты. Помешать им летят наши — трогательная красотка-историк, суровый стрелок и гик-афроамериканец. Дальше — больше: по возвращению герои начинают недосчитываться родственников, а плохие парни вроде как на самом деле борются со злодеями из мирового закулисья. Убийством Кеннеди и Уотергейтом дело не ограничится — так историю Гражданской войны в США вы еще не учили никогда.