Мы собрали отличные телешоу 2016 года, которые прошли мимо радаров: среди их звезд — Билли Боб Торнтон, Орландо Блум, Элайджа Вуд, Стивен Фрай и Изабелла Росселлини.
Выберите свой город:
Ваш город
Мы собрали отличные телешоу 2016 года, которые прошли мимо радаров: среди их звезд — Билли Боб Торнтон, Орландо Блум, Элайджа Вуд, Стивен Фрай и Изабелла Росселлини.
«Голиаф» / Goliath
Визуальный ряд этого судебного процедурала выглядит как если бы «Форс мажоры» повстречали «Калифорникейшн»: идеальные юбки-карандаши служительниц закона — с одной стороны, и жизнь барфлая — с другой. Последний в данном случае — бывший блестящий адвокат Билли Макбрайд, чье погружение на социальное дно Билли Боб Торнтнон сыграл с таким обаянием и человечностью, что заслужил Золотой глобус за лучшую мужскую роль. В телешоу ему предстоит стать Голиафом — взяться за безнадежное дело против корпорации, которую защищает некогда основанная им процветающая юрфирма. Автор сценария лауреат десяти «Эмми» Дэвид Келли заготовил драматический материал не только для Торнтона: у Уильяма Хёрта и Молли Паркер тоже вполне себе фактурные персонажи, хоть и на втором плане.
«Проще простого» / Easy
Восемь коротких новелл об отношениях в современном городе снял один из главных режиссёров американского независимого кино Джо Свонберг. Как подогреть сексуальный интерес через пятнадцать лет брака? Как сохранить романтику совместной жизни после рождения ребенка? Нелюбимая работа, страх старости или роман на расстоянии — все, что в реальной жизни ежедневно требует от нас бытового героизма, подано умно, спокойно, легко и честно, тем более, что скетчи разыгрывают Орландо Блум, Эмили Ратажковски, Дейв Франко плюс целая обойма сериальных звезд.
«Детективное агентство Дирка Джентли» / Dirk Gently's Holistic Detective Agency
Телесериал в духе магического реализма, основанный на одноимённой серии книг Дугласа Адамса, автора «Автостопом по галактике». Детективное агентство — не ординарное, а холистическое, то есть проповедующее, что все на свете связано, а общее важнее его частей. Смесь мистики, детектива и юмора хоть и искрит безумием по началу, но за несколько серий, во-первых, прояснится что-то, похожее на логику, во-вторых, ты и сам втягиваешься — спасибо Элайдже Вуду и молодому британскому дарованию Сэмюелу Барнетту. Внимание, телешоу имеет побочный терапевтический эффект — даже самые убежденные циники начинают непроизвольно видеть знаки судьбы.
«Берлинский отдел» / Berlin Station
Шпионский триллер с серьезным нарративом примерно как в культовом «Шпионе, пришедшем с холода» Джона Ле Карре — с поправкой на то, что на повестке не Холодная война, а WikiLeaks и террористические организации, запрещенные на территории РФ. По факту — сотрудник ЦРУ Дэниел Миллер в берлинской резидентуре ищет утечку, по сути — столкновение геополитического с человеческим, по форме — и боевик, и номенклатурные войны. Не меньше экранного времени, чем Ричарду Армитижу (Торину из «Хоббита») в главной роли, отдано выдающемуся касту — Рису Ивансу, Ричарду Дженкинсу и Лиленду Орсеру.
«В четырех стенах» / The Great Indoors
Симпатичный ситком, который согреет либеральные души: знаменитого репортера-путешественника из трэвел-глянца Great Outdoors по сокращению бюджета переводят на офисную работу в диджитал-отдел, где подростки постят мимимишные видео — представить себе всю бездну удовольствия от лицезрения их совместных рабочих будней легко. В активе телешоу действительно смешные шутки про миллениалов и Стивен Фрай в роли издателя с неизменным бокалом виски в руках.
«Сокровище нации» / National Treasure
Камерное британское телешоу, где лучшие люди изумительной старой актерской школы в лице Робби Колтрейна и Джулии Уолтерс (окей, это Хагрид и мама Уизли) разыгрывают драму семьи заслуженного комика, которого неожиданного обвиняют в изнасиловании многолетней давности. Красиво, но непросто стареющему герою сочувствуешь — пока истцов не становится семеро. В основе — реальная история начала 2010-х, когда Скотланд Ярд обвинил многих ветеранов сцены в сексуальном насилии, которое те практиковали в звездной молодости: разоблачения начались с благотворителя сэра Джимми Севила, на которого после его смерти заявили около двухсот человек.
«Риллингтон-плейс» / Rillington Place
Еще один леденящий душу эпизод из истории Британии — биография известного серийного убийцы «газового маньяка» Джона Кристи. В 1940-е он методично убивал женщин, пока жена отличалась из дома, и незаметно складировал тела по дому: находчивости ему действительно не занимать — по его ложным обвинениям за содеянное повесили мужа одной из жертв. Крайне неспешное повествованием нуара о семье Кристи взяли на себя другие два блестящих британских мастера — Тим Рот и Саманта Мортон.
«Вне времени» / Timeless
Криминальный сериал про путешествие во времени вполне можно было бы и не заметить, если бы в создателях не значился Нил Маршалл, приложивший руку к «Играм престолов», «Ганнибалу» и «Миру Дикого Запада». Вводные такие: на похищенной машине злоумышленники отправляются менять ключевые для истории США моменты. Помешать им летят наши — трогательная красотка-историк, суровый стрелок и гик-афроамериканец. Дальше — больше: по возвращению герои начинают недосчитываться родственников, а плохие парни вроде как на самом деле борются со злодеями из мирового закулисья. Убийством Кеннеди и Уотергейтом дело не ограничится — так историю Гражданской войны в США вы еще не учили никогда.
«Хорошее поведение» / Good Behavior
Легкое телечтиво для тех, кто скучает по Мишель Докери из «Аббатство Даунтон» и высоким отношениям Джона Лютера и Элис Морган из «Лютера». Мишель играет воровку с комплексом проблем от УДО до разлуки с сыном, которая случайно раскрывает горячего киллера Хавьера, у которого, оказывается, на фамильном древе тоже есть яблоки раздора. Вместе они пускаются в своеобразный романтический роад-трип, где пытаются решать семейные дела, за спиной друг у друга то укладывая труп в багажник, то чужие бриллианты в карман.
«Ясновидец» / Shut Eye
Сериал можно посмотреть хотя бы ради великой Изабеллы Росселлини в роли матроны цыганской мафии, присматривающей за сетью «ясновидящих» и своим немного придурковатым сыном. В сюжетной линии индустриальной черной комедии о тружениках хрустального шара — злоключения лжеэкстрасенса, которого начинают посещать настоящие видения — то на пончиках, то в поросенке на вертеле.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.