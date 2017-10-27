От «Сияния» до «Астрала»: 20 лучших фильмов ужасов
«Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari)
реж. Роберт Вине, 1920
Молодой человек по имени Франц рассказывает случайному собеседнику ужасную историю: его друг, он сам и любимая ими обоими девушка стали жертвами эксперимента с сомнабулой, который провел некий доктор Калигари.
Это первый полноценный фильм ужасов в истории кино, к тому же положивший начало немецкому экспрессионизму. Снимать его должен был автор «Метрополиса» – самой дорогой немой картины – Фриц Ланг. Но в итоге он лишь изрядно поработал над сценарием, придумав закольцевать сюжет так, чтобы лента начиналась и заканчивалась в психиатрической клинике.
«Тише, тише, милая Шарлотта» (Hush...Hush, Sweet Charlotte)
реж. Роберт Олдрич, 1964
Жениха Шарлотты 37 лет назад разрубили на части топором. Все улики указывали на нее саму, но богатые родители сумели добиться признания ее невменяемой. К тому же после жестокого убийства Шарлотта действительно слегка тронулась умом.
Успех триллера Роберта Олдрича во многом обеспечила Бетт Дэвис. Звезде «Все о Еве» удается играть безумных так точно, что от одного ее пронзительного взгляда с экрана сразу становится не по себе.
«Няня» (The Nanny)
реж. Сет Холт, 1965
Еще один бенефис актрисы Бетт Дэвис, закрепивший за ней статус королевы триллеров. Пожилая няня присматривает за 10-летним Джоуи. Мальчик недавно вернулся домой из интерната для трудных детей после того, как утопил свою младшую сестру в ванной. Хотя Джоуи настаивает, что во всем виновата няня, взрослые ему не верят.
«Сияние» (The Shining)
реж. Стенли Кубрик, 1980
Литератор Джек Торрен, чтобы поработать над новой книгой в тишине, соглашается присмотреть за уединенным отелем во время мертвого сезона. Вместе с женой и маленьким сыном он приезжает в гостиницу, в которой, как ему кажется, он никогда не был. Один из самых знаменитых фильмов любителя симметрии в кадре Стенли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга. Картину в свое время не оценили ни сам писатель, ни кинокритики. Зато благодарные потомки так часто включают знаменитую сцену с сакраментальным «Here's Johnny» во всевозможные рейтинги самых страшных эпизодов в истории кинематографа, что жуть берет. Как бы то ни было, «Сияние» – это тот фильм, который хотя бы раз в жизни должен посмотреть каждый.
«Птицы» (The Birds)
реж. Альфред Хичкок, 1963
В тихом американском городе по непонятным причинам стаи птиц начинают нападать на людей. Доходит до убийств: пернатые заклевывают своих жертв до смерти.
Новатор, изобретатель саспенса и удивительного киноязыка Хичкок снял множество по-настоящему страшных фильмов. Но, пожалуй, «Птицы» самый пугающий из всех. Секрет заключается в узнаваемости обстоятельств зрителем. Посмотрев картину, редкий человек не начнет подозрительно коситься на мирно клюющих крошки голубей.
«А теперь не смотри» (Don't Look Now)
реж. Николас Роуг, 1973
Дочь респектабельной британской четы Бакстеров утонула в пруду. Убитые горем родители, чтобы забыться и спасти пошатнувшийся брак, отправляются в Венецию. Вместо покоя (и воли) их ожидают мистические загадки: в городе карнавалов орудует серийный убийца, и из его каналов то и дело извлекают трупы. Настоящая смерть в Венеции.
Интеллектуалы будут считывать отсылки к Томасу Манну и Марселю Прусту, эстеты любоваться безупречной картинкой, а поклонники фильмов ужасов наслаждаться таинственной атмосферой – Николасу Роугу в своем утонченном триллере, кажется, удалось угодить всем.
«Хэллоуин» ( Halloween)
реж. Джон Карпентер, 1978
Психопат Майкл Майерс, когда ему было 6 лет, убил в Хэллоуин свою старшую сестру. 15 лет спустя маньяк сбежал из психиатрической клинки и вернулся в родной город, чтобы продолжить в Ночь всех Святых расправляться с тинейджерами.
Классическая картина-прародитель нового поджанра фильмов ужасов – слэшера. Ходы и приемы «Хэллоуина» стали клише, которые так или иначе воспроизводят все триллеры про маньяков, охотящихся за группой подростков. Хотя сам ставший классиком режиссер (с самой христианской из всех возможных фамилий) вдохновлялся «Психо» Альфреда Хичкока, заимствования из которого видны даже невооруженным глазом.
«Чужой» (Alien)
реж. Ридли Скотт, 1979
Возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает сигнал о помощи. Экипаж, погруженный в анабиоз, вместо дома просыпается на неизвестной планете. Астронавты решают разобраться в чем дело и совершают вылазку, во время которой обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.
Фильм Ридли Скотта не зря стал культовым. Команде удалось создать не только по-настоящему страшный фильм, но и положить начало многолетней франшизе (пусть уже и не столь успешной), а также выиграть заслуженный «Оскар» за лучшие спецэффекты.
«Крик» (Scream)
Реж. Уэс Крэйвен, 1996
Маньяк в маске и плаще (классическая униформа для маньяков) начинает преследовать учеников старшей школы городка Вудсборо во главе с Сидни Прескотт. Убийца – большой поклонник фильмов ужасов, а Уэсу Крэйвену это дает возможность при всей видимой серьезности слэшера ввернуть в него по-своему комичные синефильские штучки (вроде викторины про триллеры для первой жертвы в исполнении Дрю Бэрримор). Запустив в свое время франшизу про Фредди Крюгера, главной страшилки всех подростков в 1980-е, режиссер мог себе позволить и иронию, и откровенный цинизм.
«Семь» (Seven)
Реж. Дэвид Финчер, 1995
Неонуар Дэвида Финчера про расследование двумя детективами-напарниками серии убийств, связанных с семью смертными грехами. Фильм, конечно, больше детектив, чем классический фильм ужасов, но мрачная атмосфера делает его зрелищем не для слабонервных, а актерская игра Брэда Питта, Моргана Фримена, Гвинет Пэлтроу и Кевина Спейси заставляют сопереживать истории, даже когда смотришь фильм не в первый раз, зная, что седьмой грех – это гнев.
«Элис, милая Элис» (Alice, Sweet Alice)
Реж. Альфред Соул, 1976
Фильм выходил несколько раз под разными названиями и в разные годы, но лучше всего его искать по любимому писателями и кинематографистами имени Алиса (она же Элис). В католической общине городка Патерсон живет молодая разведённая женщина с двумя детьми: 12-летней Элис и 9-летней Карен (первая роль Брук Шилдс). Младшенькую все обожают: мать нарадоваться не может, а симпатичный пастор даже дарит старинное распятие. Элис, любящую разгуливать в желтом дождевике, это не устраивает: она заманивает Карен в заброшенный дом и сильно пугает. А через какое-то время младшую сестру находят мертвой.
«Впусти меня» (Låt den rätte komma in)
Реж. Томас Альфредсон, 2008
Хотя американский римейк с Хлоей Грейс Мориц про жестокую девочку-вампира, которая никогда не постареет, вышел вполне стоящим (а Стивен Кинг даже назвал его лучшей лентой 2010-го), смотреть все же следует оригинальную шведскую версию. Хотя бы потому, что кровь на снегу органичнее воспринимается в пригороде Стокгольма.
12-летний Оскар подвергается насмешкам одноклассников, тайно мечтая о мести. Немезидой, карающей обидчиков за все снесенные им пинки и побои, станет новая соседка Эли, с которой мальчик подружится.
«Изгоняющий дьявола» (The Exorcist)
Реж. Уильям Фридкин, 1973
Классический фильм ужасов от Уильяма Фридкина, знающего толк в страшилках. Именно ему принадлежит знаменитая фраза о том, что люди приходит в кино, чтобы плакать, смеяться или пугаться. Поэтому для атаки на нервную систему зрителя он использует всевозможный арсенал: раскачивающиеся люстры и полы, убийства и прочие мракобесия.
Несовершеннолетняя дочь известной актрисы начинает вести себя неадекватно. Мать полагает, что это последствие личной трагедии, врачи подозревают психическое заболевание, а специально приглашенный священник уверен, что ребенок одержим дьяволом.
«Вий», 1967
Реж. Георгий Кропачев, Константин Ершов
Бурсак Хома Брут (Леонид Куравлёв), вызвавшийся читать Псалтырь у гроба молодой панночки, три дня отбивается от всевозможной нечисти, пока наконец-то не позовут Вия. Первый и единственный фильм ужасов в СССР. Картина помогла актрисе Наталье Варлей избавиться от амплуа спортсменки, комсомолки и просто красавицы, а сцена с летающей на гробе панночкой мучила в кошмарах многих слабонервных и не очень советских зрителей.
«Нечто» (The Thing)
Реж. Джон Карпентер, 1982
Научно-фантастический фильм ужасов все того же Джона Карпентера. В этот раз режиссер пугает не каноническим слэшером, а историей про ученых американской исследовательской базы в Антарктике. Полярники сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает обитателей станции и принимает облик своих жертв. Постепенно героев, помимо ужаса, охватывает паранойя, поскольку они не знают, кто из них человек, а кто — уже нет.
«Астрал» (Insidious)
Реж. Джеймс Ван, 2010
Третья совместная работа режиссёра Джеймса Вана и сценариста Ли Уоннела, сотрудничавших в фильмах «Пила» и «Мертвая тишина». Авторы изо всех сил пытались избежать клише фильмов ужасов, что им отчасти удалось.
Преподаватель Джош, его жена Рене и трое детей (Далтон, Фостер и Кэлли) переезжают в новый дом, в котором творятся странные вещи: книги сами падают на пол и слышатся непонятные звуки. Далтон падает с лестницы чердака, а на следующее утро не просыпается, впав в кому (она же на самом деле астрал).
«Кроваво-красный» (Profondo rosso)
Реж. Дарио Ардженто, 1975
Джалло (поджанр, сочетающий элементы криминального триллера и эротики) от итальянского мастера ужасов и отца прекрасной Азии – Дарио Ардженто. Во время лекции на конгрессе парапсихологии женщина, читавшая лекцию и угадывавшая имена присутствующих в зале и что у них в кармане, забилась в припадке, утверждая, что в зале смерть, а она видит ужасное убийство на вилле под детскую песенку. В ту же ночь ее убивает огромным тесаком человек в плаще, которого видел джазовый пианист. Невольно музыкант начинает свое собственное расследование.
«Кошмар на улице вязов» (A Nightmare on Elm Street)
Реж. Уэс Крэйвен, 1984
Старшеклассников преследует один и тот же кошмар, в котором за ними гонится изуродованный человек в шляпе и полосатом свитере и ножами на перчатке. Тот, кого он убивает во сне, умирает и в реальности. Слэшер с гипнотической считалочкой про то, как Фредди хочет всех съесть, стал визитной карточкой Крэйвена, хотя сейчас его спецэффекты смотрятся немного наивно.
«Ведьма из Блэр» (The Blair Witch Project)
Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес, 1999
Один из первых фильмов, в которых небольшой бюджет превращен в художественный прием: картина снята на любительскую камеру, но саспенс вызывает не хуже своих многомиллионных собратьев.
В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма о ведьме из Блэр, мучившей и убивавшей всех, кто вторгался в ее владения. Год спустя отснятый ими материал был найден.
«За стеклом» (Tras el cristal)
Реж. Агусти Вильяронга, 1987
Один из самых эмоционально мучительных фильмов за всю историю кинематографа: 110 минут непрекращающегося ужаса, который уже никогда вас не отпустит (если у вас память, как у рыбки, вам повезло). Картину относят к жанру «парасинема», который придумали для классификации лент, способных растормошить кого угодно.
Бывший нацистский врач-педофил после попытки самоубийств полностью парализован и дышит через аппарат, похожий на стеклянный саркофаг: мучимый угрызениями совести, он спрыгнул с крыши после убийства очередного ребенка. Он вынужден взять сиделкой юношу с невинным именем Анхель, который был свидетелем того убийства несколько лет тому назад и теперь шантажирует его. Молодой человек зачитывается дневником нацистского преступника, в котором врач описывал свои извращенные эксперименты, и начинает воспроизводить эпизоды из него.
Текст: Елена Анисимова
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