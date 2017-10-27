От «Сияния» до «Астрала»: 20 лучших фильмов ужасов

«Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari)

реж. Роберт Вине, 1920

Молодой человек по имени Франц рассказывает случайному собеседнику ужасную историю: его друг, он сам и любимая ими обоими девушка стали жертвами эксперимента с сомнабулой, который провел некий доктор Калигари.

Это первый полноценный фильм ужасов в истории кино, к тому же положивший начало немецкому экспрессионизму. Снимать его должен был автор «Метрополиса» – самой дорогой немой картины – Фриц Ланг. Но в итоге он лишь изрядно поработал над сценарием, придумав закольцевать сюжет так, чтобы лента начиналась и заканчивалась в психиатрической клинике.