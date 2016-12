13 минисериалов, которые вы могли пропустить

«И никого не стало» / And Then There Were None

(2015, Великобритания)

Британский триллер по мотивам романа «Десяти негритят» Агаты Кристи, даже если сюжет вам интуитивно понятен, смотреть стоит — по трем причинам. Во-первых, он невозможно красивый. Во-вторых, сюжет разыгрывает блестящая сборная британских актеров во главе с Чальзом Дэнсом (старшим Ланнистером из «Игры престолов»). В-третьих, знаменитую драму все любят финализировать по-своему — тут же все сделали правильно.