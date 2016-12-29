Мы собрали отличные телешоу от костюмированных драм до документальных расследований, которые никогда не поздно посмотреть — особенно, если впереди длинные новогодние выходные.
13 минисериалов, которые вы могли пропустить
«И никого не стало» / And Then There Were None
(2015, Великобритания)
Британский триллер по мотивам романа «Десяти негритят» Агаты Кристи, даже если сюжет вам интуитивно понятен, смотреть стоит — по трем причинам. Во-первых, он невозможно красивый. Во-вторых, сюжет разыгрывает блестящая сборная британских актеров во главе с Чальзом Дэнсом (старшим Ланнистером из «Игры престолов»). В-третьих, знаменитую драму все любят финализировать по-своему — тут же все сделали правильно.
«Долл и Эм» / Doll and Em
(2013, Великобритания)
Подруги, авторы и главные актрисы шоу Эмили Мортимер и Долли Уэллс придумали очень искреннюю производственную комедию — одна из них на экране становится голливудской звездой, другая — ее помощницей, причем зрителю легко сочувствовать им по очереди. Во втором сезоне им составили компанию Михаил Барышников, Оливия Уальд и Эван Рейчел Вуд.
«Красные дубы» / Red Oaks
(2014, США)
Школа подростковых комедий в США одна их самых сильных в мире, так что не удивительно, что и сериалы на тему им тоже удаются на отлично, тем более, что пилот придумал Стивен Содерберг. Здесь все на месте — первые травка, секс и заработанные в загородном клубе «Красные дубы» деньги, и, так как действие происходит в 1985-й, лосины и синие тени. Удивительно, мы так привыкли видеть в сериалах убийства и драмы, что искренняя и обаятельная история взросления смотрится особенно свежо.
«Тайны миллиардера» / The Jinx
(2015, США)
Документальный сериал, который держит внимание едва ли не лучше иных триллеров. В центре — жутковатый старик-миллиардер Роберт Дерст, который то ли поубивал множество людей, включая свою жену, то ли нет. Видеоматериал является, собственно, документальной регистрацией расследования, саспенс которого только растет от того, что на экране показывают не актера, а предполагаемого злодея лично.
«Благородная женщина» / Honorable Woman
(2014, Великобритания, США)
Качественная драма про палестино-израильский конфликт, решать который пытается богатая наследница Несса Штайн, как-то особенно беззащитная здесь Мэгги Джилленхол, чередующая программные речи миротворца с походами в ночные загулы. Политические и общечеловеческие страсти здесь проговариваются серьезно, но без истерии, что только добавляет истории как достоинства, так и трагедии.
«Дары Вавилона» / The Spoils Of Babylon
(2012, США)
Новеллы «Трофеи Вавилона» и «Трофеи перед смертью» объединяют большая комедийная актриса из шоу SNL Кирстен Уигг, странноватый юмор и вымышленный писатель Эрик Джонрош. В двух ситкомах со сквозными сюжетами о Техасе 1930-х и джазовых 1950-х играют, на секундочку, звезды первой величины Тоби Магуайр, Тим Роббинс, Уилл Фаррел, Кэри Маллиган и Майкл Шин.
«Елизавета I» / Elizabeth I
(2005, Великобритания, США)
Великую английскую женщину и королеву играет великая английская женщина и актриса Хэлен Миррен в сопровождении цвета британской театральной сцены — только на одно это можно смотреть бесконечно, как на огонь или воду. Этот киноаттракцион невиданной щедрости в свое время оценили десятком премий.
«Городок» / The Town
(2012, Великобритания)
Сериал — подарок поклонникам жанра «убийства в маленьком городке». Эндрю Скотт в роли средней удачливости жителя Лондона (привет поклонникам Мориарти из «Шерлока») приезжает в крохотный городок после самоубийства родителей и затевает импровизированное расследование трагедии.
«Лондонский шпион» / London Spy
(2015, Великобритания)
Сериал, начинаясь гей-драмой, медитативной как повсеместный в кадре лондонский туман, с каждой серией набирает обороты, становясь сначала детективом, а затем и шпионским триллером. Центральную роль исполняет заслуженный «Парфюмер» Бен Уишоу в звездной компании Джима Бродбента и Шарлотты Рэмплинг.
«Распутье» / Hit & Miss
(2012, Великобритания)
Диковатый синопсис сериала «про транссексуалку-киллера Мию, которая получает письмо от умирающей бывшей подружки и узнает, что является отцом одиннадцатилетнего сына», на экране оказывается убедительной историей про любовь и семью, которая — как впрочем и исполнительница главной роли Хлое Севиньи — способна растрогать до глубины души.
«Конец парада» / Parade's End
(2012, Великобритания, США, Бельгия)
Вневременная классика — любовный треугольник британского джентльмена Бенедикта Камбербатча, его неверной супруги Ребекки Холл и хорошенькой суфражистки Эделейд Клеменс на фоне Первой мировой войны. С одной стороны, это важный роман Форда Мэддокса Форда в адаптации Тома Стоппарда, с другой — идеально костюмированная драма, обязательная к просмотру всем поклонникам «Аббатства Даунтон».
«Улица Блекинге» / Blekingegade (2009, Дания)
Суровая и натуралистичная в лучших скандинавских традициях криминальная история о гремевшей в 1970-1980-х годах датской преступной группе, состоявшей из леворадикальных активистов, спонсирующей Палестину: с ними самозабвенно, двумя руками, можно сказать, борется полицейский в исполнении Николая Костер-Вальдау, теперь знакомый нам как Джейме Ланнистер из «Игры престолов».
«Ривер» / River
(2015, Великобритания)
Пронзительная полицейская драма со Стелланом Скарсгардом, который достиг совершенства в транслировании душ с потёмками любой густоты. Герой, и без того аутичный полицейский, видит наяву жертв своих расследований, что общительности ему не добавляет. Для того, чтобы найти убийцу напарницы, ему нужно отрефлексировать собственные чувства, а это как обычно куда тяжелее разбора улик с места преступления.
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