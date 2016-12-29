13 минисериалов, которые вы могли пропустить

«Красные дубы» / Red Oaks

(2014, США)

Школа подростковых комедий в США одна их самых сильных в мире, так что не удивительно, что и сериалы на тему им тоже удаются на отлично, тем более, что пилот придумал Стивен Содерберг. Здесь все на месте — первые травка, секс и заработанные в загородном клубе «Красные дубы» деньги, и, так как действие происходит в 1985-й, лосины и синие тени. Удивительно, мы так привыкли видеть в сериалах убийства и драмы, что искренняя и обаятельная история взросления смотрится особенно свежо.