«Дом-2» отмечает 15-летний юбилей. Вот 6 неочевидных посланий будущему поколению от участников шоу

15 лет присутствия главного реалити-шоу на отечественном телевидении — именно столько отмечает сегодня «Дом-2» — не прошли даром. В зрительское сознание просочились неестественные, на первый взгляд, способы поведения, слова и привычки, которые стали частью народного фольклора. Культуртрегер и большой друг редакции «Собака.ru» Артем Лангенбург выявили 6 неочевидных посланий будущему поколению от участников «Дома-2» — осталось только заложить капсулу.

Новая лексика

«Ну что, у вас уже было волшебство? — Нет, конечно, я же не брошенка какая-то, спать с ним в периметре, чтобы он потом меня засаживал», — среднестатистические диалоги на экране оставляют ощущение, что ты попал на корабль вогенов, и понять происходящее можно, лишь сунув рыбку в ухо. Называть секс «волшебством» придумала ведущая Ольга Бузова, когда шоу еще шло в вечернем прайм-тайме и имело возрастные ограничения. Новояз прижился — вот уже два года участники, с восторгами шестилетних детей в детском саду, обсуждают на «лобном», кто кого «отволшебничал». «Брошенка» (она же «обиженка») — слово общего рода, хотя, как правило, им называют девушку, которую развели на «волшебство» без последующего романтика. «Романтик» — любое свидание, в которое входят свечи в большом количестве (даже если дело происходит в беседке в — 30). Романтики не устраиваются только «роковухам» — девушкам, которые «ярчат» на проекте. Вы понимаете, список, как и само шоу, можно продолжать до бесконечности.

Музыкальное творчество

Записать песню — одна из миссий участника на проекте. Любая вечеринка в городских квартирах, обычно ее устраивают по поводу заселения в оные очередной пары, напоминает импровизированный «капустник», где каждый обязан что-либо спеть. Конечно, под фонограмму и зачастую даже без микрофона. Идеальный голос, льющийся из колонок, обязывает иметь гастроли, которых у домовских артистов больше, чем у «Аншлага» в курортный период. Следующая ступенька после «чеса» по городам — работа ведущим корпоративов и свадеб, но это, считай, для баловней судьбы.

Популяризация пластики

Пластическая операция для «звезд» проекта «Дом-2» — отличный способ напомнить о себе заскучавшим телезрителям. Если долгожданные отношения все не строятся, выход один — менять что-то в себе, причем эту рекомендацию подавляющее большинство воспринимает чересчур буквально. Подтяжка лица, ботокс, татуаж, риноплатика, увеличение губ, груди и пениса — не повод говорить об этом шепотом, более того, на проекте этим принято гордиться. Новую грудь одной из участниц Дарье Пынзарь, например, выбирали ее поклонники: на своей страничке «Вконтакте» она выложила результаты компьютерного моделирования и объявила голосование, по результатам которого приняла окончательное решение о размере импланта. Вот, что такое реалити-шоу.