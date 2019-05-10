«Дом-2» отмечает 15-летний юбилей. Вот 6 неочевидных посланий будущему поколению от участников шоу
15 лет присутствия главного реалити-шоу на отечественном телевидении — именно столько отмечает сегодня «Дом-2» — не прошли даром. В зрительское сознание просочились неестественные, на первый взгляд, способы поведения, слова и привычки, которые стали частью народного фольклора. Культуртрегер и большой друг редакции «Собака.ru» Артем Лангенбург выявили 6 неочевидных посланий будущему поколению от участников «Дома-2» — осталось только заложить капсулу.
Новая лексика
«Ну что, у вас уже было волшебство? — Нет, конечно, я же не брошенка какая-то, спать с ним в периметре, чтобы он потом меня засаживал», — среднестатистические диалоги на экране оставляют ощущение, что ты попал на корабль вогенов, и понять происходящее можно, лишь сунув рыбку в ухо. Называть секс «волшебством» придумала ведущая Ольга Бузова, когда шоу еще шло в вечернем прайм-тайме и имело возрастные ограничения. Новояз прижился — вот уже два года участники, с восторгами шестилетних детей в детском саду, обсуждают на «лобном», кто кого «отволшебничал». «Брошенка» (она же «обиженка») — слово общего рода, хотя, как правило, им называют девушку, которую развели на «волшебство» без последующего романтика. «Романтик» — любое свидание, в которое входят свечи в большом количестве (даже если дело происходит в беседке в — 30). Романтики не устраиваются только «роковухам» — девушкам, которые «ярчат» на проекте. Вы понимаете, список, как и само шоу, можно продолжать до бесконечности.
Музыкальное творчество
Записать песню — одна из миссий участника на проекте. Любая вечеринка в городских квартирах, обычно ее устраивают по поводу заселения в оные очередной пары, напоминает импровизированный «капустник», где каждый обязан что-либо спеть. Конечно, под фонограмму и зачастую даже без микрофона. Идеальный голос, льющийся из колонок, обязывает иметь гастроли, которых у домовских артистов больше, чем у «Аншлага» в курортный период. Следующая ступенька после «чеса» по городам — работа ведущим корпоративов и свадеб, но это, считай, для баловней судьбы.
Популяризация пластики
Пластическая операция для «звезд» проекта «Дом-2» — отличный способ напомнить о себе заскучавшим телезрителям. Если долгожданные отношения все не строятся, выход один — менять что-то в себе, причем эту рекомендацию подавляющее большинство воспринимает чересчур буквально. Подтяжка лица, ботокс, татуаж, риноплатика, увеличение губ, груди и пениса — не повод говорить об этом шепотом, более того, на проекте этим принято гордиться. Новую грудь одной из участниц Дарье Пынзарь, например, выбирали ее поклонники: на своей страничке «Вконтакте» она выложила результаты компьютерного моделирования и объявила голосование, по результатам которого приняла окончательное решение о размере импланта. Вот, что такое реалити-шоу.
Ритуалы
Обрядов и правил, сопровождающих каждый шаг всякого участника проекта, столько, что хватило бы на несколько диссертаций по антропологии. Ритуалы, само собой, в основном касаются ухаживаний, расставаний, а также выяснения отношений между самцами (женские разборки, при всей их частоте и интенсивности, общего регламента не имеют). Главная форма предварительной любовной коммуникации — массаж («Этой ночью Саша делал массаж Элины, давайте поговорим об этом»), а любовное соитие происходит за балдахином (фраза «они задернули балдахин» — эвфемизм полового акта). Драки запрещены, но несмотря на это, кто-нибудь все время порывается набить кому-нибудь морду, а также существует цивилизованная замена мордобою девочек в лубочно-средневековом стиле: бои в грязи или масле. Потребность в карнавализации бытия породила и такие обязательные регулярные забавы, как скидывание новичка в бассейн или швыряние друг в друга едой.
Пропаганда ЗОЖ
Первые пару лет основным местом сплетен и разборок была курилка у крыльца жилого дома. Потом курить всем резко запретили и основной здравоохранительной проблемой стала периодическая борьба с зеленым змием. Выпивать «в периметре» нельзя ни под каким предлогом, но участники наверстывают упущенное, выезжая в город. Нескольких, мимолетных, торжественно и в назидание изгоняли. Однако были и сопротивлявшиеся: пожилого спившегося интеллигента Николая Должанского песочили «на лобном» годы напролет: при том, что у человека явно начало третьей стадии.
Народные фрики
Телешоу явило миро несколько незабываемых персонажей, которые отличаются от привычной динамической пары «гопник/девица на выданье»: тем самым исподволь и, возможно, невольно для продюсеров и сценаристов, телезрителям прививаются азы самой зачаточной толерантности. На «Доме-2» побывали: люди с ментальными проблемами (Венцеслав), слега маскирующиеся манерные геи (от байронического студента Мая Абрикосова до гламурного интригана Рустама Солнцева), сонм энергичных лесбиянок (начиная с девушки по имени Солнце), а в последнее время — сводящие всех вокруг с ума пожилые женщины (мама Гобозова, Ольга Васильевна).
Текст: Артем Лангенбург
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