В настоящий момент пользователи могут посмотреть, где находятся независимые книжные магазины в Москве, Петербурге, Казани, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Тюмени, Иркутске, Новосибирске, Ярославле, Саратове и Ростове-на-Дону.

На карту Петербурга нанесены магазины «Все свободны», «Фаренгейт 451», «Желтый двор», «Подписные издания», «Порядок слов», «Свои книги», Garage Book Shop, «Двадцать восьмой», «Маяк», «Чу!Детство», «ФотоДепартамент» и «Листва». Пользователи могут предложить и свои варианты, прислав ссылки на другие независимые книжные с описаниями.

«На этом сайте будут выложены все книжные магазины, соответствующие критериям понятия independent bookstore. Также мы будем писать новости, касающиеся книготорговли. Спасибо всем, кто приложил к этому руку, особенно нашим друзьям с Patreon. Внизу сайта есть форма, куда можно скидывать адреса книжных, которые должны быть на нем. Надеемся, эта карта поможет всем книжникам найти любимые места в каждом городе нашей страны», — говорят создатели интерактивной карты.