«Доктор Сон» станет продолжением знаменитого романа Стивена Кинга «Сияние», экранизированного в 1980 году режиссером Стэнли Кубриком. По признанию писателя, приступить к работе над продолжением его заставил вопрос, заданный однажды на автограф-сессии — о том, как сложилась дальнейшая судьба «того мальчугана из "Сияния"».

Действие новой книги разворачивается через десятки лет после событий в отеле «Оверлук». Трагедия давно осталась позади, но ее ментальное эхо продолжает терзать Дэнни Торранса — сына главного героя «Сияния» Джека Торранса. Чтобы хоть как-то справиться с видениями, он начинает пить, сам того не осознавая ступая на скользкую дорожку, сгубившую когда-то его отца.

В попытках бросить пить и начать жить заново, Дэнни устраивается на новую работу в хосписе, где его ведения могут помочь людям. Все идет своим чередом, пока однажды герою не слышится голос маленькой девочки по имени Абра. Чтобы спасти ее, он следует зову «сияния» и возвращается в отель «Оверлук».

Новый роман Стивена Кинга «Доктор Сон» выйдет в издательстве АСТ 7 ноября 2019 года.