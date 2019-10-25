Новая книга Людмилы Улицкой «О теле души. Пограничные разговоры» выйдет в ноябре

Среди героев цикла «О теле туши» — пожилой мужчина, который сидит у постели своей больной жены и видит ее юной и полной жизни, как годы назад. Женщина, которая не принимает жестокую реальность и устремляется в другие, более добрые к ней миры. Игрушечная собачка, ставшая талисманом для разных поколений одной семьи. Девушка-биолог, которая отказывается от научной карьеры, увидев туши животных на фабрике.

Памяти Екатерины Гениевой, филолога, библиотечного, культурного и общественного деятеля, а также одной из авторов «Большой Российской энциклопедии», посвящен рассказ «Серпантин» — история ухода выдающейся женщины со множеством талантов.

«Она наполнилась счастьем до отказа, до потери собственных границ — потому что почувствовала — принята сюда навсегда, и то, что она любила больше всего в жизни — учиться, узнавать новое и расширяться своим знанием до самых далеких точек, которые только могло вместить ее заболевшее, перегруженное, уставшее от работы сознание, — все ей было дано сразу и навсегда», — пишет Улицкая о Гениевой.

Книга Людмилы Улицкой «О теле души. Пограничные разговоры» выйдет в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» в ноябре 2019 года.

Напомним, ранее портал «Год литературы» назвал 100 главных книг постсоветского времени. Список возглавил роман Виктора Пелевина «Generation П», а в топ-30 рейтинга расположилась книга Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого». Первая женщина-лауреат «Русского Букера», двукратная обладательница премии «Большая книга» Людмила Улицкая на встрече с читателями рассказала о критике в соцсетях, серии книг для детей, выросших в однополых семьях, и отношении к власти. Мы записали основные тезисы.