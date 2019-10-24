Андрей Аствацатуров, Михаил Елизаров и Роман Сенчин обсудят проблемы современной русской прозы

В круглом столе на тему «Проблемы современной российской прозы» примут участие литераторы Роман Сенчин, Михаил Елизаров, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Аствацатуров, Ильдар Абузяров, Герман Садулаев, Андрей Рудалев, Алексей Колобродов и другие. Объектом обсуждения станет проза 2010-х годов.

«Пространство современной российской прозы, прозы десятых годов, представляет собой довольно сложную и пеструю картину. Здесь присутствует и реализм, и неоготика, и неомифологизм, и неомодернизм. Существуют ли в современной российской прозе какие-то магистральные тенденции? Или перед нами просто некоторое количество авторов, каждый из которых преследует свои цели?», — говорит директор Музея Набокова, писатель, доцент СПбГУ кандидат филологических наук Андрей Аствацатуров.

Круглый стол «Проблемы современной российской прозы» пройдет 26 октября в 18:00 с музее Владимира Набокова на Большой Морской улице, 47. Вход свободный.