В издательстве «АСТ: Редакции Елены Шубиной» вышла книга Дмитрия Быкова «Русская литература: страсть и власть». «Собака.ru» узнала из нее семь навыков из жизни отечественных классиков.
Ешь, дерись, не женись: 7 правил русских классиков
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1
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Драться
Михаил Ломоносов с детства отличался не только быстроумием, но и феноменальной силой. Его богатырскому дару и невероятной универсальности соответствовала и физическая мощь. В 1744 году он прогуливался по тогда еще мало заселенным и довольно диким петербургским островам. На Елагином на него напали трое иностранных моряков. Одного он уложил кулаком на месте, двое других убежали. С побежденного он сорвал фуфайку и, возвращаясь домой, вращал ее на палке, приговаривая: «Сие трофей».
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2
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Есть
Баснописец Иван Крылов тоже с раннего детства любимым своим развлечением называл кулачные бои – часто выходил победителем над взрослыми, будучи еще подростком. Но настоящий его талант заключался не только в этом. Князь Вяземский говорил, что постигает величие русского духа при виде того, сколько Иван Андреевич может сожрать. Кстати, главный прозаический подвиг своей жизни – сатирический журнал «Почта духов, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами» – Крылов совершил в возрасте 20 лет. И это при том, что никакого систематического образования он не получил!
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3
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Мстить
«Евгений Онегин» задумывался как роман мщения. Это попытка свести счеты с одним из самых ненавистных Пушкину типов — пародийным русским байронитом. Не имея к тому никаких оснований, тот все время пытается представить себя либо поклонником Наполеона, либо учеником Байрона – трагический, вечно мучающий всех, кающийся и неудовлетворенный тип. Классический представитель света, к которому Пушкин по молодости очень хотел принадлежать, но к 1822 году разочаровался.
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4
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Не жениться
Николай Гоголь испытывал по отношению к любви тот мучительный комплекс, который наиболее ярко выражен у него в повести об Иване Федоровиче Шпоньке. Это панический страх перед браком. Но, в отличие от большинства зацикленных на этом людей, он мог об этом писать – своего рода аутотерапия с помощью литературы. Вполне возможно, и «Женитьба» тоже часть аутотерапии: жених выпрыгнул в окно, лишь бы только не оставаться наедине с предметом любви. А вот слухи о Гоголе-девственнике больше похожи на преувеличение.
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5
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Путешествовать
Писать роман «Обломов» Иван Гончаров начал примерно в 1845 году. Но в 1852-м вдруг почувствовал неспособность продолжать книгу. Такое с ним бывало. Невозможно писать в стране, где ничего не происходит. Гончарова спас фрегат «Паллада», на котором он совершил кругосветное путешествие. Правда, большую часть времени писатель проводил в каюте. А судя по тому, как он описывает сказочные острова, некоторые впечатления получена им из матросских баек.
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6
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Назначать преемника
В 1875 году Николай Некрасов, зная, что смертельно болен, назвал Салтыкова-Щедрина своим единственным другом. Ему же он завещал, по сути, всю русскую литературу — журнал «Отечественные записки». Хотя после первой встречи Некрасов писал Тургеневу: «Видел Салтыкова — пренеприятный, пренеблаговоспитанный, грубый господин с трубным голосом, кажется, страшно самовлюбленный».
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7
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Читать
Последней книгой, которую читал Лев Толстой перед кончиной, были «Братья Карамазовы» Достоевского. Он не успел дойти до второго тома, а ведь там было бы самое приятное: «…Иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой, с такими неожиданными подробностями... что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит».
Текст: Русина Шихатова
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