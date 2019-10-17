Ешь, дерись, не женись: 7 правил русских классиков

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Не жениться Николай Гоголь испытывал по отношению к любви тот мучительный комплекс, который наиболее ярко выражен у него в повести об Иване Федоровиче Шпоньке. Это панический страх перед браком. Но, в отличие от большинства зацикленных на этом людей, он мог об этом писать – своего рода аутотерапия с помощью литературы. Вполне возможно, и «Женитьба» тоже часть аутотерапии: жених выпрыгнул в окно, лишь бы только не оставаться наедине с предметом любви. А вот слухи о Гоголе-девственнике больше похожи на преувеличение.