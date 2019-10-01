Квентин Тарантино пишет роман о ветеране войны и «фальшивом» голливудском кинематографе 1950-х

Квентин Тарантино работает над написанием романа. Главным героем книги станет ветеран войны, который разочаровался в голливудском кинематографе. Об этом режиссер рассказал своему коллеге Мартину Скорсезе в интервью изданию Гильдии режиссеров Америки.

Главный персонаж грядущего романа от Квентина Тарантино — ветеран Второй мировой войны. С кровопролитных боев он возвращается домой и разочаровывается в голливудском кинематографе — фильмы кажутся ему «детскими после всего, что с ним произошло». Утешение герой находит в работах Акиры Куросавы и Федерико Феллини — именно эти режиссеры дают ему то, что не смогло дать ему «фальшивое голливудское барахло».

Для большей реалистичности в описании персонажа и окружающего его мира Тарантино пересматривает послевоенные фильмы.

Напомним, ранее Квентин Тарантино заявлял, что «подошел к концу своего пути в мире игрового кинематографа» и теперь видит себя в качестве автора театральных пьес и книг о кино. Позже режиссер поделился планами на возрождение одной из своих киноисторий — он обсудил продолжение съемок «Убить Билла» с Умой Турман, исполнившей главную роль в двух предыдущих фильмах серии. А потом подтвердил намерения снять еще как минимум одну картину.