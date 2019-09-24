«Воры, вандалы и идиоты»: в Петербурге презентовали книгу об истории краж предметов искусства в России
Российский писатель, историк изобразительного искусства и журналист Софья Багдасарова презентовала в Петербурге книгу «Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства». В девяти историях автор иронично раскрывает причины краж наиболее известных шедевров искусства — в том числе и полотна Архипа Куинджи, которое было похищено в январе 2019 года.
Изучение историй, связанных с кражами или вандализмом над произведениями искусства, позволило Багдасаровой выявить и тенденции криминальной сферы — так, наиболее часто подделывают полотна Ивана Айвазовского и Ивана Шишкина. Кроме того, воры «перелицовывают» картины европейский художников, выдавая из за отечественные, российские. Также мошенники выдают подделки за работы известного мастера, обосновывая отсутствие схожести тем, что полотно принадлежит к раннему периоду творчества.
В работе над книгой Багдасарова основывалась на журналистских материалах. «Я очень много брала публикаций журналистов, опиралась на работу журналистов. Всего в книге девять рассказов. О главных преступлениях написала с помощью сатиры, стилизации под Бабеля, Хармса», — отметила она. Иллюстрации для книги, хронологический отчет в которой начинается с конца XVIII века, выполнила в карикатурном стиле Херлуфа Бидструпа художница Мария Пономарева.
Представителе арт-криминального бизнеса в России отличает «глупость, элементарная надежда «на авось» и пристрастие к алкоголю». В пример Багдасарова приводит инцидент с картиной Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» — в январе 2019 года неизвестный под видом музейного работника подошел к картине, достал ее из рамы и благополучно скрылся. Еще одной абсурдной ситуацией, по мнению автора книги, стал инцидент в Павловском дворце в Петербурге — мужчина пробрался в покои императрицы Марии Федоровны, где выпивал, пока не уснул. А позже украл статуэтку стоимостью 5 миллионов рублей.
Книга «Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства» вышла в издательстве «Эксмо» в сентябре 2019 года.
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