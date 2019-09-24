Российский писатель, историк изобразительного искусства и журналист Софья Багдасарова презентовала в Петербурге книгу «Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства». В девяти историях автор иронично раскрывает причины краж наиболее известных шедевров искусства — в том числе и полотна Архипа Куинджи, которое было похищено в январе 2019 года .

Изучение историй, связанных с кражами или вандализмом над произведениями искусства, позволило Багдасаровой выявить и тенденции криминальной сферы — так, наиболее часто подделывают полотна Ивана Айвазовского и Ивана Шишкина. Кроме того, воры «перелицовывают» картины европейский художников, выдавая из за отечественные, российские. Также мошенники выдают подделки за работы известного мастера, обосновывая отсутствие схожести тем, что полотно принадлежит к раннему периоду творчества.

В работе над книгой Багдасарова основывалась на журналистских материалах. «Я очень много брала публикаций журналистов, опиралась на работу журналистов. Всего в книге девять рассказов. О главных преступлениях написала с помощью сатиры, стилизации под Бабеля, Хармса», — отметила она. Иллюстрации для книги, хронологический отчет в которой начинается с конца XVIII века, выполнила в карикатурном стиле Херлуфа Бидструпа художница Мария Пономарева.