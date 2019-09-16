Петербургский режиссер и аниматор Миша Сафронов анонсировал выход своей второй книги, получившей название «Книга вопросов» — о том, как писать сценарии для анимационного кино.

Новая работа станет прямым продолжением сборника «Вообразительное искусство. Как написать сценарий мультфильма», вышедшего в 2017 году в издательстве «Сеанс» — руководства для тех, «кто любит анимационное кино так сильно, что хочет научиться писать сценарии для мультфильмов». Однако на этот раз Сафронов выступит также в роли иллюстратора.

«Скоро в издательстве «Сеанс» выйдет моя вторая книга «Книга вопросов». Она прямое продолжение первой «Вообразительное искусство» и опять будет о том, как писать сценарии для анимационного кино. А я теперь вечерами не только сижу-вяжу, но и рисую иллюстрации», — поделился режиссер со своими подписчиками.