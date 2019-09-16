Режиссер Миша Сафронов анонсировал выход «Книги вопросов» — о том, как писать сценарии для анимационного кино
Петербургский режиссер и аниматор Миша Сафронов анонсировал выход своей второй книги, получившей название «Книга вопросов» — о том, как писать сценарии для анимационного кино.
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Фото со страницы Миши Сафронова
Новая работа станет прямым продолжением сборника «Вообразительное искусство. Как написать сценарий мультфильма», вышедшего в 2017 году в издательстве «Сеанс» — руководства для тех, «кто любит анимационное кино так сильно, что хочет научиться писать сценарии для мультфильмов». Однако на этот раз Сафронов выступит также в роли иллюстратора.
«Скоро в издательстве «Сеанс» выйдет моя вторая книга «Книга вопросов». Она прямое продолжение первой «Вообразительное искусство» и опять будет о том, как писать сценарии для анимационного кино. А я теперь вечерами не только сижу-вяжу, но и рисую иллюстрации», — поделился режиссер со своими подписчиками.
Миша Сафронов
Об удачных примерах российских анимационных сериалов. Специально для «Собака.ru»:
«Маша и медведь» действительно покорили мир. Видел в Италии в ресторанах, как дети носятся с этими персонажами. Очень серьезный успех, и не единственный. Франшиза «Три богатыря» кормит студию «Мельница» уже много лет. «Смешарики» здорово выстрелили в свое время. Хотя понятно, что это не вечнозеленый бренд — постоянно эксплуатировать его невозможно. И они в поиске: запускают новые проекты, вкладываются в питчинги, пробуют. Вообще, то, что движуха началась, — это хорошо: конкуренция вырастает. В этом смысле Петербург еще недавно был столицей индустриальной анимации. Но в Москве три года назад появилась студия «Паровоз», которая за это время выпустила тринадцать сериалов — это немыслимо. Так можно работать, если есть кран финансовый — сколько хочешь, столько и пей. С «Союзмультфильмом» сейчас похожая ситуация — мощнейшая господдержка. Вот с ними конкурировать, конечно, невозможно.
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