Сейчас в Biblio представлены более 200 книг от издательства «Бомбора», первой редакции «Эксмо», а также новинки и бестселлеры департамента Издательства АСТ «Аудиокнига». Многие книги озвучены самими авторами — так, в прочтении Глеба Самойлова можно услышать его собственные стихи. Кроме того на базе платформы можно послушать лекции и семинары от ведущих коучей и экспертов — Толле, Толоконина, Лобсанга Тенпа, Чумака и других. В ближайшее время планируется также добавить лекции авторов бестселлеров в жанре нон-фишкн.

«Во-первых, платформа позволит нам привлечь к прослушиваю книг новую перспективную (в том числе и нечитающую) аудиторию. Во-вторых, сервис даст нам отличную возможность и далее развивать у людей привычку слушать аудиокниги на постоянной основе — это актуальный мировой тренд. Мы с большим оптимизмом рассматриваем запуск Biblio, в каталоге сервиса уже представлено более 2000 аудиокниг нашего холдинга и, уверен, их количество будет только расти», — говорит президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Напомним, о том, что социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг, стало известно в мае этого года. По предварительным подсчетам, сервис может заинтересовать порядка 40 миллионов пользователей. В сентябре 2018 года «ВКонтакте» запустила платформу для размещения и прослушивания подкастов. А еще прямо в социальной сети можно изучать правила дорожного движения — с помощью нового приложения.