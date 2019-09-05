«Сорокин трип» и паблик-токи в баре: гид по книжному фестивалю «Ревизия»

Премьера книг лучших независимых издательств России и фильма «Сорокин трип», паблик-токи с водкой (наконец-то!) и лекция суперзвезды социологии Люка Болтански: книжный фестиваль «Ревизия» пройдет в Новой Голландии с 5 по 8 сентября. Чего ждать от него, «Собака.ru» комментируют кураторы — поэт Константин Шавловский, филолог Анна Изакар и продюсер Саша Ахмадщина.

Михаил Трофименков обсудит с главредом «Горького» Константином Мильчиным историю политического кино. За шотом водки.





Константин Шавловский

Книжный рынок Петербурга не очень большой и довольно закрытый. Поэтому все городские книжные ярмарки друг на друга похожи, все владельцы петербургских магазинов и издательств уже давно знают друг друга в лицо. Из-за этого у Новой Голландии возникла идея провести на своей территории книжный фестиваль, который, с одной стороны, имел бы всероссийский масштаб, с другой — не лишался петербургской идентичности. И самое главное — это должен был быть именно фестиваль, то есть главное — не продажа книг, а лекции, мастер-классы, паблик-токи. В Новой Голландии долго думали, кто мог бы осуществить такую задумку, и обратились к нам, чему мы очень рады.

Да, ярмарка тоже будет (книжный фестиваль без продажи книг — это нонсенс!). Ведь именно благодаря ей становится ясно, почему фестиваль называется «Ревизия»: книги, представленные на ярмарке, — результат ревизии независимых издательств, которые редко появляются на других мероприятиях. Например, на «Ревизии» можно будет купить продукцию Издательства Яромира Хладика, у которого очень громкий девиз — «Книги, которых могло не быть». Да даже само издательство назвали в честь человека, которого не существовало! (Яромир Хладик — чешский писатель из рассказа Х. Л. Борхеса «Тайное чудо». — Прим. ред.) Они выпускают художественные и философские тексты, которые всегда были на обочине истории культуры. Свой стенд будет и у магазина Book Corner — они единственные в Петербурге, кто продает детские книги на иностранных языках. Где со всем этим знакомиться, как не на «Ревизии»?

Наш хедлайнер — социолог Люк Болтански из Франции. Это суперзвезда, Мадонна и Бейонсе европейской науки

В этом году тема «Ревизии» — «Реальность вне себя». Действительность меняется слишком быстро и безжалостно, за прогрессом не поспевает даже наука. От всего этого можно либо убежать (отсюда, например, популярность Общества плоской Земли), либо выйти за ее пределы. Второе привело к возрождению интереса к магическому, мистическому. Наш хедлайнер — социолог Люк Болтански из Франции. Это суперзвезда, Мадонна и Бейонсе европейской науки. Он анализировал роль детских садов в становлении классовой морали, написал книгу «Новый дух капитализма» — одну из главных работ XXI века по политической экономии. Но на «Ревизии» он будет говорить о вещах поинтереснее — тайнах, заговорах, расследованиях — и о том, какое место эти темы занимают в мировой культуре.

Юрий Сапрыкин

Люк Болтански

Еще один ключевой гость фестиваля — этнограф, профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Слезкин, автор книги «Дом правительства». В России ее уже второй раз отправляют на допечатку (первый тираж в 3500 экземпляров был распродан за несколько месяцев), в Британии она вошла в шорт-лист книжной премии лондонского «Пушкинского Дома». Протагонист книги — знаменитый московский «Дом на набережной» из романа Юрия Трифонова. Это неожиданно, но главная мысль книги заключается в том, что большевики на самом деле были не политическим движением, а сектой.

Третий топ-гость — бывший главред «Афиши» Юрий Сапрыкин с лекцией «Новая чувствительность. Как выжить в мире обиженных и оскорбленных?». Речь о том, с чем мы все сталкиваемся как минимум в соцсетях. Попробуй скажи в 2019 году что-нибудь резкое, тебя сразу обвинят в шейминге, буллинге или обесценивании — на выбор. Сапрыкин как раз расскажет, почему все стали такими ранимыми и что с этим делать. Это коррелирует с инсталляцией, которую мы тоже проведем в рамках «Ревизии». Слова, которые изменили нашу реальность, — хайп, абьюз, харрасмент, прокрастинация, квир — будут представлены на заборе в виде фрагментов существ, полный облик которых зритель сможет воссоздать с помощью виртуальной реальности.

Новый для «Ревизии» формат — диалоги в «Рюмочной в Бутылке» под кодовым названием «Пять шотов». Два паблик-тока, участники которых будут, грубо говоря, выпивать и общаться, а все мы будем их собутыльниками. Редактор издательства Common place Мария Нестеренко и философ Алла Митрофанова обсудят, возможно ли феминистское книгоиздание. А киновед Михаил Трофименков, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Собака.ru», и главный редактор сайта «Горький» Константин Мильчин поговорят об истории политического кинематографа. Когда мы предложили такой формат Михаилу Сергеевичу, он сказал что-то вроде «наконец-то фуршет не после выступления, а одновременно с ним». Естественно, охотно согласился.

То, что остров Новая Голландия на несколько дней станет книжной столицей Петербурга, — это здорово. Но «Ревизия» будет жить и за пределами острова. Мы поняли, что у книжных ярмарок и фестивалей невероятно скучная полиграфия, все эти листовки, буклеты… Кому это все нужно? Посмотрел, выбросил, испортил экологию. Поэтому специально к «Ревизии» Новая Голландия выпустила серию книг «Петербургский текст» формата А6 с разножанровыми произведениями. В одной из них — лекция литературоведа Татьяны Никольской о ленинградских стилевиках, это аналог московских стиляг, раньше их феномен никто не исследовал. Еще две книги — тексты киноведа Сергея Добротворского о петербургском андеграунде и рассказы Леонида Добычина. Жизнь Добычина — не только творчество — часть петербургской мифологии: в 1936 году он бесследно исчез, до сих пор никто не знает, что с ним стало.

Еще собираемся представить два собственных спецпроекта — интерактивную карту независимых книжных магазинов Петербурга и книгу со стихотворением Николая Олейникова «Улица Чайковского, кабинет Домбровского», где текст сделан с помощью тактильного шрифта Брайля (шрифт для чтения незрячими и слабовидящими людьми. — Прим. ред.).

«Сорокин трип»

Избранные мероприятия: Ярмарка интеллектуальной и детской литературы Здание «Бутылка», с 5 по 8 сентября Лекции: Мария Нестеренко и Алла Митрофанова. «Может ли книгоиздание быть феминистским?» «Рюмочная» в «Бутылке», 5 сентября в 21.00 Михаил Куртов. «Алгебра лженаук» Павильон фестиваля, 6 сентября в 16.30 «„Дом правительства“ — конструктор памяти. Что мы помним о 1930-х?» Встреча Юрия Слезкина с Борисом Куприяновым Двор «Бутылки» 6 сентября в 19.30 Лекция «Гарри Поттер и права человека» Двор «Бутылки», 7 сентября в 14.00 Люк Болтански. «Реальность против реальности» (исследование политической метафизики ХХ века) Павильон фестиваля, 7 сентября в 15.00 Юрий Сапрыкин. «Новая чувствительность: что скрывается за разговорами об эмпатии и обесценивании, и как выжить в мире оскорбленных чувств» Двор «Бутылки», 7 сентября в 15.30 Михаил Трофименков и Константин Мильчин. «Политическая история кино. То, о чем не знает „Википедия“» «Рюмочная» в «Бутылке», 7 сентября в 17.00 Кино: «Бессмертие для всех: кинотрилогия о русском космизме» Режиссер — Антон Видокле, Россия/США, 2014–2017 Павильон фестиваля, 7 сентября в 17.00 «Сорокин трип» Режиссер — Илья Белов, Россия, 2019 Главная сцена, 7 сентября в 19.30 Музыка: «Интурист» Двор «Бутылки», 5 сентября в 20.00 Mishamish Kuznyahouse, 8 сентября в 21.00