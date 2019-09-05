Роман Евгения Водолазкина «Брисбен» получил премию «Книга года»

Писатель и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин удостоился награды «Книга года» — за роман «Брисбен». Работа вышла в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» в декабре 2018 года и стала переосмыслением в сюжет личного опыта переезда автора из Киева в Петербург.

Сюжет «Брисбена» рассказывает о музыканте-виртуозе Глебе Яновском — на пике успеха он теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни. Помогает прошлое — он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятые, юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные.

«Брисбен — это город, в который хочет попасть одна из героинь моей книги, но так и не попадает. Метафора несбыточной мечты», — говорит Водолазкин о своем романе.

Напомним, сюжет «Брисбена» был раскрыт еще в мае прошлого года — тогда Водолазкин рассказал, что роман не автобиографический, но в нем много мест и событий, которым он был свидетелем. А в феврале 2019 года Водолазкин стан лауреатом литературной премии Александра Солженицына-2019 — «за вдохновенный стиль художественного письма».