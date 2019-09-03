Объявлен шорт-лист Букеровской премии-2019

Оргкомитет Букеровской премии — одной из самых престижных наград в мире английской литературы — обнародовал шорт-лист 2019 года. В него вошло продолжение бестселлера Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» — «Заветы», в центре сюжета которого судьба женщин, обреченных на безрадостное существование в Республике Гилеад.

В шорт-лист вошли шесть писателей из Канады, Великобритании, Нигерии:

Маргарет Этвуд, «Заветы»

Люси Эллманн, «Утки, Ньюберипорт»

Бернардин Эваристо, «Девушка, женщина, все остальное»

Чигози Обиома, «Оркестр меньшинств»

Салман Рушди, «Кихот»

Элиф Шафак, «10 минут 38 секунд в этом странном мире»

Награждение победителей пройдет 14 октября 2019 года в Лондонской ратуше Гилдхолл в Сити. Каждый из финалистов получит 2,5 тысяч фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Председатель Букеровской премии Питер Флоренс отмечает, что, несмотря на отсутствие в шорт-листе американских авторов, в конкурсе представлен «ряд интересных книг о состоянии Америки». Особую ставку делают на «Заветы» Маргарет Этвуд. Книга выйдет в сентябре, в настоящий момент ее содержание хранится в строжайшем секрете.

Напомним, в 2018 Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за свой роман «Молочник». Ранее Букеровская премия выбрала лучшую книгу за последние 50 лет. Лауреатом Golden Man Booker Prize стал писатель Майкл Ондатже. Его роман «Английский пациент», опубликованный в 1992 году, признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.