Петербуржцы возродили традицию публичной декламации стихов и прозы в рамках проекта «Питер читает»

В Петербурге запустили проект «Питер читает», в рамках которого каждый желающий может публично продекламировать отрывки из своих любимых произведений. Чтения проходят каждую неделю в новом месте — буть то Александровский парк, площадь у Гостиного двора или Дворцовая площадь.

Проект «Питер читает» призван популяризировать чтение стихов и прозы на улицах Петербурга и приобщить горожан друг с другом своими литературными предпочтениями. Еженедельно чтения собирают более 100 слушателей, присоединиться к числу выступающих у микрофона может любой желающий. «Мы хотим возродить традицию чтения стихов и прозы в знаковых местах. Чтобы Маяковский гремел в Таврическом, а парус белел одиноко на Дворцовой площади», — добавляют организаторы.

Ближайшая акция пройдет уже в эту субботу, 10 августа, в пространстве арт-клуба «Книги и кофе» на Гагаринской улице, 20.