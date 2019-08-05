Петербург стал участником проекта «Комикс-марафон» от Российской государственной библиотеки для молодежи. С 5 по 10 августа в городе пройдут недельные комикс-интенсивы для профессиональных комиксистов и новичков — с лекциями, творческими встречами с авторами рисованных историй, а также мастерскими по созданию собственных.

Площадкой петербургской части «Комикс-марафона» стала Библиотека комиксов на 7-й Красноармейской улице, 30. Сегодня, 5 августа, исследователи и коллекционеры комиксов братья Сергеевы расскажут о рисованных историях в СССР 80-х и России 90-х годов. Коллекционеры напомнят о таких некогда популярных героях, как Херлуф Бидструп и Жан Эффель, Микки Маус и Бамси, Тумак и Фантом, «Муха» и «Велес», Черепашки-ниндзя и ElfQuest, Индиана Джонс и Аладдин, дядя Скрудж и Русалочка, Мишка и Розовая пантера, Арчи и Астерикс — вплоть до Бэтмена и Супермена.

6 августа петербургская художница Маша Богатова, известная под псевдонимом Minava, проведет мастер-класс о путешествиях в комиксах, в рамках которого участники смогут создать собственные небольшие истории о путешествиях в картинах, используя разнообразные графические материалы. А 8 августа в стенах Библиотеки комиксов пройдет большая игра на знание сюжетов, поучаствовать в которой смогут как профессионалы, так и новички-любители.

Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации.

Напомним, в сентябре в Петербурге стартует XII Международный фестиваль авторских комиксов «Бумфест». Темой этого года станет библиотека будущего. Гостями фестиваля в этом году станут авторы антологии kuљ! из Латвии, биолог и художник Ольга Посух, автор «Большой книги чувака» Захар Ящин, издатели инди-комиксов Space Cow и другие.