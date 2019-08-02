«Буквоед» перестал обрабатывать онлайн-заказы и принимать звонки на горячую линию

Интернет-магазин книжной сети «Буквоед» перестал обрабатывать онлайн-заказы. Проблемы также и с горячей линией — звонки по ней не принимаются. Сложности возникли после обыска в головном офисе компании, который располагается в Петербурге.

Центральный офис «Буквоеда» находится на Минеральной улице, 13 в Петербурге. 31 июля там прошли обыски — сотрудников попросили покинуть рабочие места, из здания начали выносить оргтехнику и документы. Возможные проблемы с техническими моментами работы предсказывали еще тогда.

В настоящее время приобрести продукцию «Буквоеда» через официальный сайт невозможно. «По техническим причинам обработка заказов временно не производится. Сроки доставки будут значительно увеличены. Просим извинить за доставленные неудобства — мы работаем над устранением проблемы», — гласит уведомление на сайте сети.

По данным «Фонтанки», в офлайн-магазинах «Буквоеда» отключены электронные книжные каталоги и не работают терминалы оплаты. Сотрудники испытывают сложности с доступом к корпоративной почте и не могут пользоваться офисной оргтехникой — она работает по принципу локальной сети.

Сеть петербургских книжных магазинов «Буквоед» основана в 2000 году, входит в состав объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» и насчитывает 143 магазина. В 2018 году основатель компании Денис Котов покинул пост — его место занял москвич и финансовый директор объединения Денис Репин. В мае 2019 года в отношении контрагента «Буквоеда» было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Предположительно, одна из структур «Буквоеда» пользовалась услугами «теневых» банкиров.