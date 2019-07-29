Книжный клуб петербургских кофеек «Дорис», который с 2017 года регулярно собирается в пространстве на Невском, 150, запустил серию образовательных подкастов. Сейчас на сайте опубликованы первые два выпуска. Хотите знать, как научиться читать на языке оригинала и разбираться в искусстве? Тогда послушайте прямо сейчас!

Первый подкаст «Как научиться читать на языке оригинала?» посвящен методикам чтения, рассказывает о подходящих для начала книг, трудностях, а также рассказывает личный опыт участников книжного клуба. В книжном списке произведения Джерома Сэлинджера, Френсиса Скотта Фицджеральда, Оскара Уайльда, Элизабет Гилберт и даже Джоан Роулинг.

Второй выпуск понравится жаждущим приобщиться к прекрасному, но не знающим, как к нему «подступиться» — «Книги, которые помогают познавать искусство. Или не помогают». Участники книжного клуба обсудят, стоит ли собирать альбомы по живописи, поделятся локациями, где лучше всего покупать книги про Эрмитаж и раскроют секрет о том, что делать с Tashen — на примерах книг Ирвинга Стоуна, Эрнста Гомбриха, Джеймса Уистлера и фильмах о знаменитых живописцах.

Послушать подкасты и следить за обновлениями можно по ссылке.

Напомним, ранее Эрмитаж запустил собственный образовательную проект «Эрмитажная Академия». Энциклопедическое музейное собрание дает возможность представить историю мировой культуры от древности до современности. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина также запустил «Академию Пушкинского», которая поделена на три раздела в зависимости от уровня знаний. А еще к 2024 году в России появится единый Государственный электронный каталог, который объединит ценности из собраний музеев страны.