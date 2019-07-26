На Петроградской открылся книжный магазин издательства « Поляндрия»

Из интервью для «Собака.ru»:

Когда у меня родились дети, я стала искать для них красивые и интересные книги. В путешествиях я видела, что в Европе и Америке у маленьких читателей гораздо больший выбор, чем в России. В то время у нас чаще всего переиздавали классику, а современных авторов было мало. Мне показалось, что ситуацию нужно менять. Так появилась идея основать издательство, а реализовать ее мне помогла Аня, у которой к тому времени уже был большой опыт работы в издательском деле. Первые полгода мы выбирали книги для перевода и вели переговоры с зарубежными правообладателями. В это же время стартовал наш проект «Когда я вырасту, я стану…» — цикл книг, рассказывающих о разных профессиях, от летчика и железнодорожника до строителя и банкира. На вопрос детей, кем работают мама или папа, родителям бывает сложно ответить просто и понятно. «Я — юрист», «я — программист», «я — специалист по связям с общественностью» — попробуйте объяснить такие слова ребенку.

Многие наши книги нравятся и малышам, и родителям. Они как точка соприкосновения, где детям открывается мир взрослых, и наоборот, для родителей это возможность увидеть знакомые вещи глазами ребенка, испытать давно забытые чувства из детства. Среди покупателей есть взрослые, приобретающие издания «Поляндрии» для себя лично, потому что им по душе эмоции, которые вызывают эти истории, или в качестве арт-объектов — из-за прекрасных иллюстраций. В нашем издательстве есть современная детская классика, которая много лет подряд постоянно переиздается в Европе, например: «Почему ты не спишь?» или «Моя озорная сестренка». Мы выпускаем и новейшие бестселлеры, такие как «Линдберг. Невероятные приключения летающего мышонка». Это первая работа Торбена Кульманна, за два года переведенная уже на двадцать два языка. Сейчас наши издания доступны читателям по всей России, их можно найти в больших и маленьких книжных магазинах, заказать на сайте издательства или в интернет-магазинах.