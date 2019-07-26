Петербургский музыкант, писатель и участник групп «Он Юн», «Щенки» и «Сестры» Максим Тесли открыл книжное издательство «Тэслит» . Первым релизом стал сборник стихов поэта-футуриста Серебряного века Константина Олимпова «Ты» — посвящение его жене Марие Фофановой, состоящее из 331 произведений, которые публикуются впервые.

Издательство «Тэслит» запущено Максимом Тесли совместно с писателем Вовой Седых — ранее он занимался версткой всех книжных релизов издательства «ИЛ-music», выросшего в 2013 году из одноименного музыкального лейбла. По мнению новоявленных издателей, в «просвещенный век интернета и свободного книгопроизводства» далеко не все литературные новинки появляются на букинистических полках — поэтому Тесли и Седых «будут восполнять эти пробелы», ориентируясь исключительно на собственный вкус.

Первый релиз издательства «Тэслит» — сборник произведений поэта-футуриста Серебряного века Константина Олимпова «Ты». Работа включает в себя 331 сочинение, которые публикуются впервые — ранее вышедших в печать всего четыре. «Ты» иллюстрирован архивными фотографиями Олимпова, найденными в альбоме его племянницы.

«Этот сборник — первая полноценная книга, а не брошюра из 6-8 стихов — покажет совсем другого Олимпова. Не скандалиста, даже не эгофутуриста, а нежного, возможно, немного наивного лирика, настолько проникновенного, что иногда, при чтении этих стихов, становится неловко, будто читаешь интимный дневник, не предназначенный для чужих глаз», — говорится в аннотации.

Сборник стихов Константина Олимпова «Ты» можно купить в петербургских книжных магазинах «Все свободны» и «Подписные издания».