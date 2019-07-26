Максим Тесли и Вова Седых открыли книжное издательство «Тэслит». Первый выпуск — сборник стихов Константина Олимпова «Ты»
Петербургский музыкант, писатель и участник групп «Он Юн», «Щенки» и «Сестры» Максим Тесли открыл книжное издательство «Тэслит». Первым релизом стал сборник стихов поэта-футуриста Серебряного века Константина Олимпова «Ты» — посвящение его жене Марие Фофановой, состоящее из 331 произведений, которые публикуются впервые.
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Фото: "Тэслит"
Издательство «Тэслит» запущено Максимом Тесли совместно с писателем Вовой Седых — ранее он занимался версткой всех книжных релизов издательства «ИЛ-music», выросшего в 2013 году из одноименного музыкального лейбла. По мнению новоявленных издателей, в «просвещенный век интернета и свободного книгопроизводства» далеко не все литературные новинки появляются на букинистических полках — поэтому Тесли и Седых «будут восполнять эти пробелы», ориентируясь исключительно на собственный вкус.
Первый релиз издательства «Тэслит» — сборник произведений поэта-футуриста Серебряного века Константина Олимпова «Ты». Работа включает в себя 331 сочинение, которые публикуются впервые — ранее вышедших в печать всего четыре. «Ты» иллюстрирован архивными фотографиями Олимпова, найденными в альбоме его племянницы.
«Этот сборник — первая полноценная книга, а не брошюра из 6-8 стихов — покажет совсем другого Олимпова. Не скандалиста, даже не эгофутуриста, а нежного, возможно, немного наивного лирика, настолько проникновенного, что иногда, при чтении этих стихов, становится неловко, будто читаешь интимный дневник, не предназначенный для чужих глаз», — говорится в аннотации.
Сборник стихов Константина Олимпова «Ты» можно купить в петербургских книжных магазинах «Все свободны» и «Подписные издания».
Максим Тесли
Специально для «Собака.ru»:
Мы решили открыть издательство по той же причине, по которой начинаются все великие дела: в мире отсутствует то, что нам хотелось бы видеть. Начали с Великого Мирового Поэта Константина Олимпова, сто лет назад известного, сейчас совершенно забытого. Раскрывать дальнейшие планы не хотелось бы, но в издательском плане две книги, тоже поэты, ранее не издававшиеся в России. Возможно, поэзией не ограничимся. Поэзии же вообще в жизни очень мало, хорошо хоть мы появились.
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