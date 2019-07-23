7 августа в Музее-квартире Александра Блока традиционно пройдет День памяти поэта . В программу мероприятия войдет автобусно-пешеходная экскурсия «Город мой неуловимый» по местам блоковского Петербурга, открытие выставки «Дорогами языка и литературы», а также литературный вечер памяти.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Город мой неуловимый» пройдет по улицам, набережным и мостам блоковского Петербурга — покажут Сфинксов, ректорский флигель Санкт-Петербургского университета, «пять изгибов сокровенных» Васильевского острова и другие места, связанные с жизнью и творчеством Блока.

В пространстве Музея-квартиры Блока шесть музеев из пяти стран покажут свои экспозиции, посвященные творчеству русских поэтов — Пушкина, Райниса, Донелайтиса, Майрониса, Купалы, Мицкевича. В 18:00 начнется литературный вечер «О, я хочу безумно жить…» — посвящение памяти Александра блока и Юрия Томошевского с выступлением артистов Романтического театра имени Томошевского.

Напомним, в апреле Петербург принимал Дни Александра Блока. Главной целью фестиваля стала инициация инициация установки памятника поэту в городе, где он прожил всю жизнь. А еще Александр Гудков, Манижа, Александр Цыпкин и Кирилл Иванов озвучили произведения русских поэтов — от Пушкина и Цветаевой до Бальмонта и Блока. Для того, чтобы услышать знаменитые строки в исполнении наших современников, нужно лишь попросить об этом голосового помощника.