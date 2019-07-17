Петербургский Союз писателей документально подтвердил факт писательской деятельности Бориса Стругацкого и даже поднял для этого архивы. Соответствующую справку требовал городской Комитет по культуре — без нее градоначальники отказывались разрешать установку мемориальной доски писателю.

Мемориальную доску Борису Стругацкому планируют установить на фасаде дома №4 по улице Победы, в котором писатель жил с 1964 по 2012 год. Однако Комитет по культуре отказался согласовывать ее появление до того момента, пока инициаторы не предоставят справку о том, что Стругацкий действительно вел литературную деятельность.

Союз писателей Петербурга извлек из архивов уникальные документы — заявление Стругацкого о приеме в Союз, а также список произведений и автобиографию, написанную его рукой. Справку также выдали — за подписью председателя Союза писателей Валерия Попова.

«21 апреля 1964 года Стругацкий Борис Натанович был принят в члены Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР в секцию фантастики. С 1991 года и до своей кончины писатель-фантаст являлся членом Санкт-Петербургской общественной организации «Союз писателей Санкт-Петербурга»», — говорится в тексте документа.

«Когда по моей инициативе в честь братьев Стругацких называли площадь, никто справок, что они писатели, не просил. Это даже не грустно, это смешно. Комитет по культуре мог бы просто заглянуть в энциклопедию, а не требовать справку. Это напоминает историю с великим поэтом Бродским, который справку, что он является поэтом, предоставить не смог и был признан тунеядцем», — рассказал «Фонтанке» инициатор появления мемориальной доски Стругацкому, депутат ЗакСа и друг писателя Борис Вишневский.