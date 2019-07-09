Маршруты разработаны краеведами, экскурсоводами и независимыми исследователями из 13 библиотек Петербурга — всего горожанам предложат пройтись (или проехать на экскурсионном автобусе) по пути 14 деятелей культуры и искусства, которые жили и творили на рубеже 19 и 20 веков. В фестивале задействовано 10 районов Петербурга — от Петроградского и Василеостровского до Приморского и Курортного.

Так, 14 июля пройдет экскурсия «Чехов в Петербурге» — о том, какие узы связывали писателя в городом, какие важнейшие события его жизни произошли здесь, а также расскажут о первом спектакле по пьесе Чехова и его предпочтениях в опере. Кроме того, в рамках фестиваля запустили пешеходный квест, участником которого может стать любой желающий — необходимо только скачать квест-карту, с помощью которой можно пройтись по местам, связанным с жизнью и творчеством Даниила Гранина.

Фестиваль «Имя в городе» пройдет в Петербурге 13 и 14 июля. Подробности можно посмотреть по ссылке, вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, ранее стало известно, что памятник писателю Даниилу Гранину могут установить позже запланированного срока. В декабре прошлого года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. 9 февраля на Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год.

В конце мая в Петербурге выбрали три варианта проекта будущего памятника писателю Даниилу Гранину. Среди представленных работ как классические решения, так и авангардные макеты в стиле городской скульптуры. В ходе обсуждения члены жюри отметили, что министр культуры России Владимир Мединский дополнительно отметил еще один проект — он изображает Даниила Гранина сидящим на скамье. Кроме того, ранее петербургские активисты установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина. Однако из-за своего названия, написанного транслитом для туристов, сквер вскоре стал интернет-мемом.