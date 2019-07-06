Коллекцию личных вещей Владимира Набокова из фонда писателя передадут в музеи Петербурга

Фонд Владимира Набоков решил передать коллекцию личных вещей писателя — их доставят из Швейцарии в музеи Петербурга. Однако сейчас Фонду предстоит решить, где будут представлены экспонаты — в Музее Набокова на Большой Морской улице, 47 или музее-усадьбе «Рождествено» под Гатчиной.

О передаче личных вещей Владимира Набокова в собрание петербургских музеев говорили еще в апреле 2019 года — тогда директор Музея Набокова при Санкт-Петербургском государственном университете Андрей Аствацатуров ожидал получения «300 коробок архивов» Набокова. «Мы ждем пополнения коллекций этими 300 коробками архивов Набокова. Но это серьезный вопрос, сейчас он решается в Минкульте. Думаю, в этих коробках дневники, тетради, черновики, книги и личные вещи писателя, которые бы очень помогали в исследованиях», — рассказал он.

Передача личных вещей Набокова в петербургские музеи необходима для того, чтобы Россия «не потеряла эти набоковские реликвии» и была найдена «возможность их государственной защиты». Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой также настаивает на присвоении «самостоятельного юридического статуса Рождествено либо в качестве регионального музея, либо в качестве филиала федерального». Кроме того, Толстой отметил, что музей Набокова при СПбГУ имеет статус университетского, а не самостоятельного учреждения культуры.