В Саду дружбы пройдет фестиваль «День До» — герои Достоевского, инсталляции и мастерская печатной графики

5 июля в Саду дружбы на Литейном проспекте пройдет фестиваль «День До»: Достоевский в Лермонтовке. Площадка станет пристанищем героев произведений писателя — там проведут тематические литературные мероприятия, установят инсталляции, а также откроют мастерскую печатной графики от петербургского художника Юрия Штапакова.

Мероприятие стартует в преддверии традиционного городского праздника «День Достоевского». В программе герои произведений писателя, воплощенные в арт-объектах «Что внутри?», книжная беседка, викторина «Родион Романыч и другие», мастерская печатной графики от петербургского художника Юрия Штапакова, где каждый сможет сделать оригинальный эстамп на сюжет Достоевского, философский цитатник «Карамазов! Мы вас любим» и «ФМД-концерт» — полифоническая музыкально-литературная история в исполнении петербургских артистов.

Общегородской «День Достоевского» традиционно пройдет в Петербурге 6 июля. В этом году в мероприятии участвует Музей Достоевского, Музей городской скульптуры, Михайловский замок, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Библиотека имени Маяковского и другие городские локации. В программе — экскурсионные маршруты, уличные спектакли, кинопоказы и квесты.

Фестиваль «День До»: Достоевский в Лермонтовке пройдет стартует 5 июля в 16:00 в Саду дружбы на Литейном проспекте.