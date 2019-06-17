В Саду дружбы пройдет фестиваль «День До» — герои Достоевского, инсталляции и мастерская печатной графики
5 июля в Саду дружбы на Литейном проспекте пройдет фестиваль «День До»: Достоевский в Лермонтовке. Площадка станет пристанищем героев произведений писателя — там проведут тематические литературные мероприятия, установят инсталляции, а также откроют мастерскую печатной графики от петербургского художника Юрия Штапакова.
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Ф. М. Достоевский. 1872. Государственная Третьяковская галерея. Художник Василий Перов
Мероприятие стартует в преддверии традиционного городского праздника «День Достоевского». В программе герои произведений писателя, воплощенные в арт-объектах «Что внутри?», книжная беседка, викторина «Родион Романыч и другие», мастерская печатной графики от петербургского художника Юрия Штапакова, где каждый сможет сделать оригинальный эстамп на сюжет Достоевского, философский цитатник «Карамазов! Мы вас любим» и «ФМД-концерт» — полифоническая музыкально-литературная история в исполнении петербургских артистов.
Общегородской «День Достоевского» традиционно пройдет в Петербурге 6 июля. В этом году в мероприятии участвует Музей Достоевского, Музей городской скульптуры, Михайловский замок, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Библиотека имени Маяковского и другие городские локации. В программе — экскурсионные маршруты, уличные спектакли, кинопоказы и квесты.
Фестиваль «День До»: Достоевский в Лермонтовке пройдет стартует 5 июля в 16:00 в Саду дружбы на Литейном проспекте.
Напомним, в октябре прошлого года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. По планам, новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью более 2 тыс. кв. метров разместят интерактивную библиотеку, литературное кафе, театральный зал, книжный магазин, хранилище для музейного фонда и зимний сад. В ноябре проект изменился — на здании будет изображен фасад утраченного в 70-х годах прошлого века доходного дома 1864 года постройки.
Ранее петербуржцы провели акцию «Живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке — жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка. Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер. «Власти уже какой год позволяют застраивать зеленые оазисы Петербурга, и нет сомнений в том, что за уничтожением зеленых площадей кроется не менее зеленая выгода для застройщиков и тех, кто дает им «добро» на это», — рассказал художник. 6 мая в Смольном назвали недопустимой постройку музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке.
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