Лев Лурье объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Книги»
«Собака.ru» записала видеообращение: историк, писатель и журналист Лев Лурье объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Книги».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».
Евгений Водолазкин
Писатель и литературовед
Каждая книга доктора филологических наук — бестселлеры «Соловьев и Ларионов», «Лавр», «Авиатор» — превращалась в событие. Не стал исключением и вышедший в издательстве АСТ роман «Брисбен» — переосмысленный в сюжет личный опыт переезда автора из Киева в Петербург.
Михаил Трофименков
Кинокритик и киновед
В романе-расследовании «Красный нуар Голливуда. Часть 1. Голливудский обком» кинокритик рассказал о последнем крике голливудской моды 1930-х — коммунизме, а книгу «ХХ век представляет. Кадры и кадавры» посвятил связи кинематографа и бурной истории прошлого столетия.
Виктор Вилисов
Театральный критик
В книге «Нас всех тошнит. Как театр стал современным» анфан террибль и ньюкамер театроведения подробно, внятно и живо объяснил, как театр стал пространством свободы, соединившись с технологиями и современным искусством, и дал инструкцию — как теперь все это смотреть.
Андрей Курпатов
Врач-психотерапевт, президент Высшей школы методологии
Основатель интеллектуального кластера «Игры разума» в своей новой книге «Четвертая мировая война. Будущее уже рядом» предсказывает скорое противостояние человека и искусственного интеллекта за мировое господство и предлагает подготовить свои мозги к решающей схватке.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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