Лев Лурье объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Книги»

«Собака.ru» записала видеообращение: историк, писатель и журналист Лев Лурье объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Книги». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

Евгений Водолазкин Писатель и литературовед Каждая книга доктора филологических наук — бестселлеры «Соловьев и Ларионов», «Лавр», «Авиатор» — превращалась в событие. Не стал исключением и вышедший в издательстве АСТ роман «Брисбен» — переосмысленный в сюжет личный опыт переезда автора из Киева в Петербург.

Михаил Трофименков Кинокритик и киновед В романе-расследовании «Красный нуар Голливуда. Часть 1. Голливудский обком» кинокритик рассказал о последнем крике голливудской моды 1930-х — коммунизме, а книгу «ХХ век представляет. Кадры и кадавры» посвятил связи кинематографа и бурной истории прошлого столетия.

Виктор Вилисов Театральный критик В книге «Нас всех тошнит. Как театр стал современным» анфан террибль и ньюкамер театроведения подробно, внятно и живо объяснил, как театр стал пространством свободы, соединившись с технологиями и современным искусством, и дал инструкцию — как теперь все это смотреть.

Андрей Курпатов Врач-психотерапевт, президент Высшей школы методологии Основатель интеллектуального кластера «Игры разума» в своей новой книге «Четвертая мировая война. Будущее уже рядом» предсказывает скорое противостояние человека и искусственного интеллекта за мировое господство и предлагает подготовить свои мозги к решающей схватке.