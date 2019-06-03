Книгу «Субкультура» Артемия Троицкого впервые издадут на русском языке (с предисловием Парфенова!)
В июле выйдет книга Артемия Троицкого «Субкультура. История сопротивления российской молодежи. 1815–2018» — впервые на русском языке. Сборник был выпущен в 2017 году в Великобритании. Позже «Субкультура» была переведена на языки помимо английского, однако русскоязычной версии до этого момента так и не появлялось.
«Субкультура. История сопротивления российской молодежи. 1815–2018» выходит на русском языке с предисловием журналиста Леонида Парфенова. В ней музыкальный критик рассматривает историю России с точки зрения неформальных молодежных объединений, которые появлялись и исчезали в период последних 200 лет. Работа содержит многочисленные иллюстрации с изображениями произведений искусства и фотографиями — в том числе из архива самого Троицкого.
«Писатели, художники, музыканты, революционеры, философы, нувориши и анархисты — ко всем к ним Троицкий относится одинаково непредвзято и считает их частью формирования современной России. Их было много и они были разные. За последние 200 лет российской истории возникало и исчезало огромное количество молодежных субкультур. Они были даже тогда, когда самого слова «субкультура» еще не существовало. Но они почти всегда были ответом на окружающую действительность», — рассказывают в издательстве «Белое яблоко», в котором на русском языке выйдет «Субкультура».
Артемий Троицкий
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Вся классика, в общем-то, уже есть и она не меняется: все написано и все нарисовано. Меняется отношение к классике. Оно формулируется где-то наверху, потом, минуя средний класс, спускается в нижние инстанции и доходит до самого дна. Классическая пьеса Максима Горького иллюстрирует, кстати, достаточно благополучное сообщество по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день.
Те, кто критикует классику, воспринимают команду «фас» определенным образом, но вовсе не потому, что они эту классику здорово чувствуют. На самом деле, здесь все очень похоже на чувства верующих: у нас сейчас ведь очень много таких оскорбленных, которые бьют себя в грудь по любому поводу: будь то Pussy Riot, какие-то постановки или картины.
Лично я вижу в этом проявление крайнего лицемерия, потому что все эти «верующие», на самом деле, вовсе и не верующие. И мы это знаем. У меня была пара ситуаций в жизни, когда в споре удавалось в этом убедиться. Я спрашивал людей, чьи христианские чувства были задеты, когда они последний раз были в церкви. Оказалось, что очень давно, во время экскурсии во Владимир-Суздаль. О том, что такое причастие они вообще не знали. Не исповедовались никогда в жизни. Зачистка классического искусства – та же самая история.
Напомним, в феврале 2018 года журналист Леонид Парфенов запустил YouTube-шоу «Парфенон». В пилотном выпуске известный журналист пил вино из собственной коллекции и обсуждал политическую обстановку в Дагестане а также вспомнил о поэте и исполнителе Александре Башлачеве. Второй выпуск «Парфенона» был снят в Нью-Йорке и его лейтмотивом стал юбилей Красной армии а также шутки про корреспондентов российских федеральных каналов. Без вина также не обошлось. В третьем выпуске, снятом в Вашингтоне, Парфенов рассуждал о фильме «Довлатов» и феномене писателя. В четвертой серии Парфенов рассказал о петербургском сленге и рэпе в БДТ.
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