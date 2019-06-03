«Театр мертв, когда превращается в музей»: Троицкий, Могучий и Басилашвили спорят о цензуре

Вся классика, в общем-то, уже есть и она не меняется: все написано и все нарисовано. Меняется отношение к классике. Оно формулируется где-то наверху, потом, минуя средний класс, спускается в нижние инстанции и доходит до самого дна. Классическая пьеса Максима Горького иллюстрирует, кстати, достаточно благополучное сообщество по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день.

Те, кто критикует классику, воспринимают команду «фас» определенным образом, но вовсе не потому, что они эту классику здорово чувствуют. На самом деле, здесь все очень похоже на чувства верующих: у нас сейчас ведь очень много таких оскорбленных, которые бьют себя в грудь по любому поводу: будь то Pussy Riot, какие-то постановки или картины.

Лично я вижу в этом проявление крайнего лицемерия, потому что все эти «верующие», на самом деле, вовсе и не верующие. И мы это знаем. У меня была пара ситуаций в жизни, когда в споре удавалось в этом убедиться. Я спрашивал людей, чьи христианские чувства были задеты, когда они последний раз были в церкви. Оказалось, что очень давно, во время экскурсии во Владимир-Суздаль. О том, что такое причастие они вообще не знали. Не исповедовались никогда в жизни. Зачистка классического искусства – та же самая история.