Олег Басилашвили представил на Международном книжном салоне новую книгу «Палата №26. Больничная история»

Актер театра и кино Олег Басилашвили выпустил новую книгу «Палата №26. Больничная история». Презентация состоялась в рамках XIV Международного книжного салона, который в эти дни проходит в Петербурге. Сборник рассказов повествует о детстве Народного артиста СССР, родителях, друзьях, работе в театре и кино, гастролях, политике и многом другом.

«У нашего Антона Павловича Чехова есть «Палата №6» — это палата, где содержат сумасшедших, но у меня «Палата №26», так что некая перекличка по смыслу, а не по писательскому таланту, естественно, там существует. Театр сейчас, кинематограф и литература, мне кажется, находятся в таком положении, когда люди лихорадочно пытаются найти выразительные средства, чтобы добраться до сердец читателя, слушателя, зрителя, и порой их находят — очень редко. В основном, ответы на вопросы, которые нас мучают, мы не получаем. Я не говорю, что моя книжка дает ответы, наоборот, она задает вопросы — самому себе. Мне бы хотелось, чтобы в результате прочтения этой книжки возникли вот такие вопросы, на которые нет ответа», — рассказал Басилашвили на презентации.

Напомним, в августе прошлого года Басилашвили провел встречу с петербургским филологом Борисом Авериным в пространстве открытой киностудии «Лендок» — тогда актер побеседовал с Авериным о своей грядущей книге «Палата №26». «Первая книга Басилашвили разошлась на пять тиражей, и вот, наконец-то, мы дождались вторую. В ней события личной жизни автора тесно переплетены с событиями историческими, ведь он был в центре происходящих изменений в стране. Картина меняющегося мира описана в «Палате «26» настолько живо, остроумно, интересно и таким ярким языком, что читается книга как увлекательный роман. Это настоящая литература», — отметил тогда Аверин.

А еще БДТ в марте этого года представил три премьеры — с Алисой Фрейндлих, Олегом Басилашвили и Светланой Крючковой. Басилашвили исполнил главную роль в спектакле Николая Пинигина по пьесе «Палачи» Мартина Макдонаха. Режиссер Николай Пинигин уже работал с Олегом Валериановичем, например, над спектаклем «Квартет».